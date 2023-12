Le Wydad de Casablanca s’est séparé, ce vendredi 15 décembre de son entraîneur Adil Ramzi, a annoncé ce dernier sur son compte Intagram. Le Club Casablancais a signé un contrat avec le technicien tunisien Faouzi Benzarti, s’accordent à confirmer plusieurs sources proches du club.

Les rumeurs qui circulent depuis quelques jours dans les milieux footablistiques sur une séparation éminente entre le WAC et son entraîneur marrakchi Adil Ramzi se confirment.

L’ancien international marocain a confirmé l’information en faisant ses adieux à cette expérience qu’il a qualifiée de « très utile », sur Instagram.

« Tout d’abord, je tiens à remercier DIEU Tout-Puissant pour cette grande opportunité, et je remercie ma famille pour son soutien, et un merci tout spécial aux fans bien-aimés de WYDAD », a-t-il écrit précisant être « fier de ce qu’il a accompli ».

Arrivé fin juillet sur le banc du Wydad, Ramzi s’est qualifié à la finale de l’African Football League (AFL) qu’il a perdu face à l’équipe Sud-africaine de Mamelodi Sundowns (2-0), avant d’enchaîner les mauvais résultats tant en Ligue des Champions qu’en championnat.

Ramzi quitte le navire wydadi en laissant le Wydad dans une bonne posture en championnat, quatième avec 19 points (6 victoires, 1 nul et 2 défaites, sans compter deux matchs en retard), et surtout dans une posture inquiétante en Ligue des Champions après deux défaites et une maigre victoire à domicile.

Adil Ramzi qui vient d’achever une première expérience avec unn grand club national a cédé la place à un vieux routier du football maghrébin et africain qui n’est autre que Faouzi Benzarti.

Benzarti, qui a entrainé plus de 40 clubs et deux équipes nationales dans sa longue carrière, revient donc au banc des rouges et blancs pour la quatrième fois après l’avoir quitté en juillet 2018 pour entraîner l’équipe nationale tunisienne.

Pour rappel, il avait signé de nouveau un contrat pour une saison et demie avec le WAC en novembre 2018 avant de revenir en 2020 après sa spération avec le Club sportif sfaxien.

Le Wydad, vice-champion de la Ligue des champions de la CAF, traverse des moments difficiles avec des résultats en dents de scie aux niveaux local et continental.

Alors qu’elle peut se rattraper au niveau local grâce à ces deux matchs en retard, le rattrapage en Ligue des champions s’avère difficile avec sa troisième place du groupe (3 points).