L’ancien international marocain Adil Ramzi a été nommé nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca, en remplacement du Belge Sven Vandenbroeck, a annoncé samedi le club casablancais sur ses réseaux sociaux.

L’ancien coach des jeunes de PSV Eindhoven avait été formé au Kawkab de Marrakech au sein duquel il a évolué entre 1995 et 1997 avant de rejoindre l’Udinese (Italie). Il défendra par la suite les couleurs de plusieurs clubs néerlandais.

Welcome aboard, Adil Ramzi! Our new coach, leading us to victory! 🔴⚪🙌#DimaWydad pic.twitter.com/QtmH8uQ44K

— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) July 22, 2023