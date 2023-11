Après les propos de l’ex international Hamza Abourazzouk quant à un éventuel favoritisme de la part de Walid Regragui envers le Wydad de Casablanca sur les ondes de Radio Mars, la Fédération royale marocaine de football ainsi que la Ligue nationale de football professionnel ont réagi dans un communiqué conjoint.

La FRMF et la LNFP sortent du silence quant à la polémique qu’a lancé l’ancien joueur du Raja de Casablanca, Hamza Abourazzouk, lors d’une émission de Radio Mars. Dans un communiqué conjoint, les deux instances du football national démentent catégoriquement les propos du concerné les jugeant “mensongers et imaginaires”.

Pour la Fédé et la Ligue, Abourazzouk met en cause “la méthode du coach des Lions de l’Atlas, Walid Regragui concernant le choix des joueurs des clubs du championnat national et leurs répercussions sur l’arrêt des matchs du championnat national D1 lors des dates FIFA”.

“La FRMF et la LNFP condamnent dans les termes les plus forts ce type de propos déplacés et dénués de tout fondement logique et qui porte gravement atteinte en premier lieu à la personne du coach de l’équipe « A » ainsi qu’à toutes les composantes et institutions du monde du football”, lit-on sur ledit communiqué.

Pour rappel, Abourazzouk avait déclaré hier mardi sur les ondes de Radio Mars que le coach national ne sert en fait que “les intérêts du WAC et souhaite qu’ils (les joueurs du club Casablancais, ndlr) se reposent”, expliquant ainsi les nombreuses pauses qu’a connue la Botola cette année. “Lors du dernier match de l’équipe nationale, Regragui a convoqué trois joueurs du WAC, pourtant aucun d’entre eux n’a foulé la pelouse. Trois joueurs absents et le Championnat s’arrête”, a expliqué le chroniqueur.

Cependant, la FRMF ne compte pas badiner avec ces accusations. L’instance suprême du football national se réserve le droit “à recourir aux différents canaux réglementaires pour contrecarrer toute atteinte à l’image et la notoriété de l’Équipe Nationale « A » sous la houlette du coach Regragui et son staff qui se consacrent avec dévouement et abnégation aux prochains rendez-vous”.

Parallèlement, la direction de Radio Mars ainsi que toute la rédaction ont présenté, ce mercredi, leurs excuses par rapport aux déclarations de leur chroniqueur, Abourazzouk lors de ladite émission.