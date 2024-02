L’ancien représentant permanent de l’Espagne auprès de l’OTAN, l’ambassadeur Carlos Miranda, a dit les termes concernant l’Algérie et le Polisario. Affirmant sans emphase le lien existentiel entre les deux entités, le diplomate a simplement pensé tout haut ce que d’autres politiques et dirigeants espagnols pensent tout bas.

Miranda, qui avait également occupé les fonctions d’ambassadeur de Madrid à Londres, a déclaré dans une interview à LA RAZON qu’il faut « pas se leurrer. Le Polisario est une créature de l’Algérie« .

Interrogé si son pays avait bien fait reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, le haut diplomate a souligné que « l‘intérêt de l’Espagne est d’être en bons termes avec le Maroc, notre voisin« .

Pour lui, « ce changement ne semble pas mauvais en soi », car souligne-t-il, le bon voisinage avec le Maroc importe beaucoup pour l’Espagne.

« Et si la lutte régionale entre l’Algérie et le Maroc est gagnée par Alger, il s’avère que le Maroc va être complètement encerclé et on va avoir les îles Canaries face à un pays comme l’Algérie, qui n’est pas forcément un pays pro-occidental, mais plutôt un pays pro-russe« , précise-t-il.

A la question sa savoir si le Maroc, qui se réarme à un rythme « accéléré » selon le média espagnol, était un voisin « fiable« , Miranda, qui avait en outre exercé en tant que diplomate en Algérie dans le temps, défend les nouveaux choix du Maroc en la matière.

« Si j’étais Marocain, je serais inquiet d’avoir un pays comme l’Algérie à mes côtés et évidemment je devrais me réarmer. Cela inquiète l’Espagne, mais c’est à cela que sert la diplomatie : avoir de bonnes relations, des points de contact et des intérêts communs. Il faut avoir la meilleure relation possible avec le Maroc (…)« , dit-il.