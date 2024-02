En l’espace de deux semaines seulement, l’économie algérienne a souffert le martyre en conséquence de la décision d’Alger de boycotter les ports marocains, constate le magazine américain spécialisé The Maritime Executive.

Dans un article intitulé « L’Algérie est sous le choc de son propre boycott des ports marocains », ce magazine US, réputé principale source d’actualités maritimes et d’analyses aux Etats-Unis et dans le monde entier, souligne que « cette décision a plongé l’économie algérienne dans une crise caractérisée par des pénuries d’importations essentielles, notamment de viande et de céréales« .

Revenant sur le rétropédalage à regret du régime algérien, le média américain explique qu' »alors que la pression des consommateurs augmente, l’ABEF a été contrainte de publier une autre directive, moins d’un mois après la précédente, avec de nouvelles instructions pour autoriser désormais les transactions pour les importations de marchandises, notamment de produits frais et de viande ».

Les marchandises à destination des principaux ports algériens étaient généralement transbordées via Tanger Med, au Maroc, « qui est une immense plaque tournante des conteneurs pour le commerce international », fait valoir la même source.

L’entêtement du régime algérien, qui s’est effrité comme du bois vermoulu après le fort ébranlement de la balance économique, a été lui aussi pointé du doigt par le même magazine.

« Certains analystes ont averti que la décision algérienne aurait un impact négatif sur son économie, car le contournement des ports marocains augmenterait le coût du transport et les délais de livraison. Cela aurait à terme un impact sur les prix des matières premières clés sur les marchés algériens », explique-t-on.

Ce boycott, rappelle à juste titre The Maritime Executive, intervient après une année record pour Tanger Med. « En 2023, le Complexe Portuaire Tanger Med a traité plus de 8,6 millions d’EVP (1 EVP correspond à 1 conteneur de 20 pieds de long environ 6,096 mètres), 8 pieds de large ( 2,438 m) et 9.5 pieds de haut (environ 2,7 m), ndlr) de fret, soit une augmentation de 13 pour cent par rapport à 2022. Cette performance équivaut à 95% de la capacité nominale du port, un exploit atteint quatre ans plus tôt que prévu ».