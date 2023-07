Les récentes déclarations de Luis Planas, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation espagnol concernant l’accord de pêche ont déclenché la colère des séparatistes.

La sortie du responsable espagnol, lundi, où il a exprimé son souhait que la Cour de Justice Européenne (CJUE) dicte un jugement favorable à la reconduction du protocole de pêche, a provoqué l’ire des séparatistes du Polisario.

D’autant plus que l’ex ambassadeur espagnol au Maroc a enfoncé le clou en soulignant que cette position expirmée par ses soins, est partagée par les services juridiques de Bruxelles.

Et ce n’est pas tout! Planas, a précisé à cet effet qu’il espère qu’une fois que le verdict favorable tombe et cet obtacle aplani, la décision permetterait à la Commission européenne de négocier la reconduction dudit protocole, et ce dans les plus brefs délais.

Les propos et la prise de position du responsbale gouvernemental ibérique en faveur du Maroc et dudit accord ont déplu à Abdulah Arabi, le délégué du Front en Espagne.

Celui-ci a qualifié la sortie du ministre espagnol de stratégie pour « mettre la pression sur la haute instance juridique » et “une tentative d’influencer” le processus judiciaire voire un manque de respect envers l’indépendance de la CJUE, renchérit-il.

Le Polisario se bat sur tous les fronts pour saborder le protocole de pêche et arracher le statut d' »interlocuteur » vis-à-vis de la CE, et ce dans le but d’être convié à la table des négociations des accords concernant le Sahara.

La décision de la CJUE ne sera pas rendue, faut-il le rappeler, avant le début de l’année 2024.