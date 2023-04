L’opposition accuse certaines entreprises de frauder en diminuant le poids de la bouteille de gaz butane.

Le débat sur la caisse de compensation remonte à la surface et plus précisément au sujet du coût de la bouteille de butane. Si l’Exécutif n’a cessé de répéter qu’il n’y aura pas d’augmentation du prix de gaz, les élus ont en fait une fois encore leurs choux gras.

Cette fois, c’est le président du groupe des députés du Mouvement Populaire (MP) à la première Chambre du Parlement, Driss Sentissi, qui s’en est emparé. Dans une question orale adressée au gouvernement, l’élu de l’opposition accuse certaines entreprises de fraude, nous apprend ce mardi Al Akhbar.

À en croire Driss Sentissi, des opérateurs auraient diminué le nombre de litres de gaz dans les bouteilles tout en maintenant le prix. Le député s’est également intéressé au processus d’acheminement des carburants, de l’importation à la commercialisation, en passant par le contrôle.

Lire aussi. Gaz butane: le gouvernement envisage des aides directes

Il a interpellé le gouvernement sur la question du stockage du gasoil au niveau de certaines régions, en affirmant que cette formule de dépôt régional renforce les inégalités.

Driss Sentissi a aussi dénoncé le mélange de l’eau avec du gasoil dans certaines stations-service. Et sur ce sujet, le ministre de tutelle a répondu en affirmant que «les carburants commercialisés par deux stations-service au niveau de la région de Casablanca-Settat n’étaient pas conformes aux normes internationales», selon les résultats des analyses effectuées sur des échantillons prélevés dans ces stations par le Laboratoire National de l’Energie et des Mines. Et de conclure que l’affaire est devant la justice.

Pour sa part, le président de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants de stations-service au Maroc, Jamal Zrikem, a salué le travail du département de tutelle et les enquêtes menées par les différents services sécuritaires pour combattre le phénomène. Ces enquêtes ont permis, dans la région de l’Oriental, l’interpellation de 18 personnes pour leur implication dans des affaires de fraudes et de contrebande.