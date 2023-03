DGSN: 18 personnes arrêtées pour spéculation et fraude aux carburants

Des éléments de la police judiciaire de Nador, Berkane et Oujda sont parvenus mardi matin à interpeller 18 personnes soupçonnées d’implication dans des crimes économiques, dont la spéculation et la fraude aux carburants et huiles destinés aux moteurs.

Leur arrestation s’est faite en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Ces opérations sécuritaires ont été menées simultanément dans plusieurs entrepôts à Oujda, dans les régions de Selouane et Zaïo (Nador), Aglim (Berkane) et Lamriss (Ahfir).

Elles se sont soldées par l’interpellation de 18 individus, dont des responsables d’entrepôts industriels et de stations-services ainsi que des employés, présumés impliqués dans la commission de ces actes criminels, ainsi que la saisie de dizaines de tonnes de carburants et d’huiles moteur de qualité douteuse.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire indiquent, à ce niveau de l’enquête, que les suspects de fraude aux carburants recyclent les huiles moteur usagées et les mélangent avec des produits chimiques pour les remettre en vente, en violation du cahier de charges de l’unité industrielle qu’ils exploitent, explique la DGSN.

Fraude aux carburants et trafic de cannabis

Les mis en cause mélangeaient également les carburants avec les matières extraites de ces huiles de manière frauduleuse pour les vendre à un prix préférentiel, sous prétexte qu’il s’agit de carburant subventionné.

Les perquisitions effectuées lors de ces opérations ont permis la saisie de dizaines de tonnes de carburants de qualité douteuse. Ils sont actuellement soumis aux expertises techniques en coordination avec les services compétents, afin de vérifier l’étendue des dommages aux véhicules.

Des dizaines de camions, de grues et de citernes ont également été saisies, en plus de barils en métal et en plastique destinés au stockage des carburants, de grandes quantités d’huiles usagées, 20 voitures, dont des véhicules utilitaires et des 4×4, et 11 plaques de résine de cannabis.

Selon la DGSN, les prévenus ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissant de cette affaire et déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés et les éventuelles ramifications de cette activité criminelle.