Le Maroc continue d’avoir le vent en poupe dans les classements touristiques mondiaux. Le Royaume arrive même à la 5e place parmi les 50 destinations incontournables à visiter en 2024.

Lonely Planet, l’une des références mondiales dans le domaine des guides touristiques, a établi une liste des 50 meilleures destinations à l’occasion du 50e anniversaire du portail. Le Maroc y figure confortablement dans le top 5 après la Mongolie, l’Inde, Saint Lucie et le Mexique.

« Il n’y a rien de mieux que de parcourir le désert du Sahara à dos de chameau, de chasser les bonnes affaires dans un souk de Marrakech et d’explorer l’enchanteresse ville bleue de Chefchaouen », écrivent les experts de Lonely Planet à propos du royaume.

Welcome to Best in Travel 2024! This year, our panel of experts came up with a list of 50 must-visit destinations in honor of our 50th anniversary 🎂 🎉

