Plus de 960.000 touristes ont visité le Maroc durant le mois de septembre 2023, affichant une croissance remarquable de 7% par rapport au même mois de 2022, a annoncé mardi le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Économie sociale et solidaire.

« Le tourisme marocain enregistre un record d’arrivées en septembre, malgré le séisme (…) Ce mois crée la surprise en dépassant les arrivées de septembre 2019 et 2022 », indique le ministère dans un communiqué.

À ce jour, le Maroc a ainsi accueilli un total de 11,1 millions de touristes en 2023, dépassant ainsi les réalisations de l’ensemble de l’année 2022, fait savoir la même source.

« On ne pouvait espérer un meilleur contexte pour annoncer le record du mois de septembre, que les Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du FMI à Marrakech. C’est une importante réalisation qui met en lumière l’attractivité de notre destination, la résilience de notre secteur, et l’efficacité des mesures prises par notre pays après le séisme, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste », a souligné Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Économie sociale et solidaire, citée dans le communiqué.

« Même après ce séisme tragique, la croissance du tourisme marocain est maintenue, et nous restons déterminés à atteindre notre objectif de 14 millions de touristes à fin décembre 2023 », a-t-elle affirmé.