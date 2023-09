L’épicentre du séisme mortel survenu dans la nuit de vendredi à samedi se situe à proximité de Marrakech, ville réputée pour son fort attrait touristique. Le secteur sera-t-il affecté par la tragédie?

A quasiment 72 heures du terrible séisme ayant principalement causé des pertes humaines et matérielles dans la province d’Al-Haouz, les secours tentent toujours de retrouver des corps sous les maisons en ruine. Dans les grandes villes telles que Marrakech ou Agadir, la vie semble suivre son cours. Qu’en est-il des activités touristiques de ces villes qui sont normalement très importantes encore en cette saison?

« Au niveau de Marrakech, les choses reviennent en ordre. Nous n’avons pas de signalement d’hôtels fermés. Tous les établissements sont opérationnels. Les vols arrivent pleins et normalement de l’aéroport. Nous n’avons pas d’informations exactes sur d’éventuelles annulations. Il y en a sûrement quelques-unes mais il y a surtout beaucoup d’arrivées. C’est plutôt une bonne nouvelle », rassure Hamid Bentahar, président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT).

« Le sujet principal est qu’il y a un élan de solidarité qui s’organise aujourd’hui pour aider les gens qui en ont besoin. Les professionnels sont mobilisés auprès des autorités pour pouvoir gérer cette opération de solidarité. Beaucoup de gens se posent la question comment soutenir Marrakech et je pense que le meilleur moyen est de venir », ajoute-t-il, précisant que les tours-opérateurs (TO) rassurent leurs clients et que la plupart des événements sont maintenus.

Côté TO, le syndicat des principales agences de voyages françaises (SETO) a invité à « la plus grande souplesse commerciale » avec les clients qui avaient prévu de se rendre au Maroc et qui ne souhaitent plus y aller à cause du séisme survenu vendredi 8 septembre vers 23h. Cette recommandation vient d’être prolongée ce jour jusqu’au 18 septembre inclus. «S’il est possible de proposer des reports ou des avoirs, les clients sont en droit de les refuser», rappelle le syndicat dans un communiqué.

Dans la même veine, «des mesures commerciales sont en place, permettant aux clients en possession d’une réservation pour un voyage de ou vers le Maroc dans les prochains jours de modifier ou reporter leur voyage sans frais», a déclaré lundi à l’AFP la compagnie française Air France. Cette possibilité de modification ou de report du vol est également prise par la compagnie nationale Royal Air Maroc jusqu’au 17 septembre pour un vol devant avoir lieu jusqu’au 23 septembre.

Si Air France avait indiqué samedi continuer à exploiter sans modification «l’ensemble de ses vols de et vers les aéroports marocains (Marrakech-Menara, Casablanca Mohammed-V et Rabat-Salé)», l’AFP rapporte également que lundi, c’est un Airbus A320 qui a effectué la liaison entre Marrakech et Paris-Charles-de-Gaulle, et non un A319 de plus faible capacité initialement prévu, selon un porte-parole d’Air France. Ce dernier note en effet «une hausse de la demande depuis le Maroc, Marrakech spécialement».

La Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière (FNIH) a d’ailleurs informé que « l’ensemble des opérateurs touristiques ont apporté toute leur assistance aux clients qui ont choisi de regagner leur pays en cette période difficile. »C’est normal qu’un touriste qui voit que le bilan ne cesse de s’alourdir au Maroc en termes de morts pense peut-être à annuler son voyage. C’est humain, c’est normal, quand on voyage, c’est pour se divertir », commente de son côté Zoubir Bouhoute, expert et consultant en tourisme.Et d’ajouter: « La solidarité sur le plan social s’effectue sur place avec les équipes de secours qui sont venues d’autres pays mais la solidarité maintenant dont le secteur a besoin, c’est la visite et l’arrivée des touristes. Cette solidarité économique se répercutera sur le social et c’est ce dont on a besoin. »

« Ne pas fuir »

« Nous n’avons reçu aucune annulation. Les voyages et événement sont maintenus. Certains étrangers avec qui l’on travaille nous ont envoyé des messages pour savoir si tout allait bien, mais c’est tout. L’ambassadeur de France au Maroc a lui-même déclaré qu’il ne dirait pas à ses compatriotes de ne pas venir », réagit à son tour Ilham Mrani, vice-présidente de l’UNAV (Union nationale des agences de voyage).

En effet, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, s’est exprimé hier soir sur le plateau de BFM TV. « La bonne nouvelle dans cette tragédie c’est que les grandes villes que sont Marrakech et Agadir où se concentre l’immense majorité des touristes français lorsqu’ils viennent dans cette partie du Maroc sont aujourd’hui complètement saines et sauves. Tout ce qui devait être déblayé l’a été et les victimes étaient relativement peu nombreuses », a-t-il affirmé.

« C’est l’occasion de dire que plus rien ne s’oppose à ce que les touristes qui sont à Marrakech ou qui souhaiteraient s’y rendre le fassent. L’aéroport fonctionne et la plupart des hôtels aussi », a-t-il abondé, précisant qu’il ne conseille pas aux voyageurs français de reporter leur séjour prévu au Maroc.

« La situation à Marrakech en ce qui concerne les commerces, les restaurants, les cafés, est normale et donc il n’y a aucune raison de quitter de manière précipitée le séjour qu’on effectue ou de renoncer dans les prochains jours à ce qu’on avait imaginé faire. Evidemment il est moins recommandé d’aller faire des excursions dans la montagne puisque c’est la zone où se concentre aujourd’hui l’essentiel des pertes humaines et de l’intervention des secouristes », a-t-il développé.

Dans le même sens, l’acteur français vivant à Marrakech, Gérard Lanvin, a rappelé que l’économie du Maroc reposait en grande partie sur son tourisme. « Dans Marrakech, il y a encore énormément d’endroits ouverts et les touristes vont faire la différence, c’est comme cela qu’on peut souhaiter aider le Maroc, c’est-à-dire ne pas fuir », a-t-il conclu.