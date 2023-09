En dépit de son incidence directe sur le nombre d’arrivées touristiques à Marrakech, le séisme d’Al-Haouz n’est pas parvenu à éreinter le secteur, qui commence déjà à se remplumer.

Marrakech et ses touristes font front commun contre l’effroi suscité par le séisme qui a atteint la ville ocre mais qui a malheureusement ravagé la plupart des villages d’Al-Haouz, épicentre de la secousse.

Cependant, les annulations somme toute attendues, bon nombre de touristes ont quand même voulu faire montre de solidarité avec les Marocains en maintenant leurs réservations, notamment dans les petits hôtels et les maisons d’hôtes de la Médina.

Interviewé par H24info pour en savoir davantage sur la situation touristique au lendemain du drame, Samuel Roure, président de l’association des riads classés des médinas de Marrakech, Essaouira et Ouarzazate, explique que dès samedi, les adhérents de l’association « ont répondu à l’enquête qu’on leur a posée suite au séisme et en gros, on part sur une vague d’annulations ».

« Sur le mois de septembre, suivant nos établissements, on a perdu entre 10% et 70%, donc une moyenne de 40% sur ce mois, et sur octobre on voit déjà un tassement, c’est-à-dire que beaucoup moins de personnes ont annulé durant ce mois puisqu’on est plutôt sur une moyenne de 20% à l’heure actuelle », se félicite-t-il.

Il souligne que sur le court terme, « les gens maintiennent leurs réservations à un mois et même depuis deux jours, on recommence à avoir des réservations. C’est très encourageant. L’effet de l’onde de choc dans les trois cités est significatif mais je ne pense pas qu’il va durer dans le temps ».

« La médina est debout, vivante et fonctionnelle. On est toujours là, contrairement à ce qu’affichait la plupart des médias européens. Je pense qu’ils se sont focalisés sur certains bâtiments mais globalement, Marrakech est passée entre les gouttes. Marrakech a plié mais n’a pas rompu. On est là, et on est fonctionnels », se réjouit Samuel Roure.

Quant à Alberto Cascales, touriste franco-espagnol tout juste arrivé à Marrakech, avait été prévenu de la situation à Marrakech mais ne s’est pas rétracté.

« Je m’étais renseigné avec les locaux qui m’ont encouragé à ne pas annuler ma visite. Dès que je suis arrivé, j’ai repéré une normalité travaillée pour que le tourisme continue », dit-til.

Sur la place de Jamaâ El Fna, notre équipe a rencontré un autre touriste français qui venait à peine d’atterrir à Marrakech.

« C’est un voyage qu’on devait repousser, mais que l’on a fait en fin de compte parce qu’on a voulu voir comment était Marrakech et à notre grande surprise, on voit que la ville revit, que les gens nettoyaient partout, que c’est propre. On retrouve Marrakech qu’on connaissait, contrairement à ce qui s’écrit dans des médias autres que Marocains », fait-il remarquer.

Séisme au Maroc: quelles répercussions sur le tourisme à Marrakech?

Selon un récent communiqué du ministère du Tourisme, une séance de travail élargie a été organisée au siège du Ministère à Rabat, sous la présidence de la ministre Fatim-Zahra Ammor, en présence de Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, ainsi que de ses principales associations et fédérations membres, notamment, les Fédérations Nationales de l’Industrie Hôtelière, des Agences de Voyage, des Guides Touristiques, du Transport Touristique, des Restaurateurs Touristiques, des Investisseurs Touristiques et des Arts Culinaires.

Cette réunion a été dédiée à la coordination des interventions du Ministère et des professionnels du tourisme pour mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales en vue de soutenir les populations sinistrées par le séisme et faire face à ses conséquences.

Les professionnels du secteur ont exprimé leur entière mobilisation aux côtés des services et établissements sous la tutelle du Ministère et ont salué la coordination qui a prévalu à ce jour. Les actions entreprises par les professionnels ont été mises en avant, telles que la distribution de tentes, de lits et de repas, avec un engagement à intensifier ces efforts et à contribuer de manière coordonnée au fonds spécial numéro 126 créé pour gérer les conséquences du tremblement de terre.

Par ailleurs, il a été convenu de dresser la liste des hôtels fermés à Marrakech, Agadir et Ouarzazate et d’en déterminer la capacité. Certains pourraient être rouverts et mis à la disposition des autorités compétentes pour l’hébergement des populations.