Les Lions de l’Atlas disputeront en septembre prochain un match amical contre le Burkina Faso. La rencontre sera disputée à Lens, dans le nord de la France.

En « préparation des échéances à venir », la sélection nationale disputera, mardi 12 septembre 2023, un match amical contre la sélection nationale du Burkina Faso, a annoncé lundi la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

Le match sera disputé au Stade Bollaert-Delelis, à Lens, dans le nord de la France, à partir de 20h30 heure locale (19h30 heure marocaine).

Après avoir concédé un nul face au Cap-Vert, le 12 juin dernier à Rabat, le sélectionneur national Walid Regragui avait indiqué lors de la conférence de presse d’après-match que le Maroc comptait disputer au moins deux matchs en septembre prochain.

Le premier opposera ses hommes au Liberia, pour le compte de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023, alors que le second, un amical, est prévu contre une « autre équipe africaine », avait-il fait savoir.

Lire aussi: CAN U23: trois joueurs marocains dans l’équipe type du tournoi

« On ne sait pas encore si ce second match se jouera au Maroc ou en Europe, car je ne sais si le temps nous permettra de nous déplacer à l’extérieur du Maroc. Mais en tout cas, nous continuerons à affronter des équipes africaines jusqu’à la CAN, c’est l’objectif », avait indiqué le technicien marocain au journal Le Matin.

« Cela va nous habituer à ce qui nous attend durant la compétition et on va s’attendre à des matchs similaires à celui contre le Cap-Vert. Il y aura peut-être des équipes supérieures en niveau. Mais à la fin, la finalité est d’être prêt au bon moment, c’est-à-dire pour la CAN et les éliminatoires de la prochaines Coupe du monde 2026 », avait-il ajouté.