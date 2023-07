Trois joueurs marocains figurent dans l’équipe type de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans, remportée samedi par le Maroc au dépens de l’Egypte, selon la Confédération africaine de football (CAF).

Cette liste, dévoilée dimanche, comprend Ismael Saibari, Zakaria Ouahidi et Abdessamad Ezzalzouli.

Elle compte également quatre joueurs égyptiens, à savoir le gardien Hamza Alaa et les joueurs Houssam Abdelmajid, Ibrahim Adel et Oussama Fissal

Le Mali, qui a décroché le 3è billet qualificatif aux prochains Jeux Olympiques de 2024 aux côtés du Maroc et de l’Egypte, y est représenté par 3 joueurs: Ibrahima Cissé, Fode Doucoure et Mamadou Sangare. Le Guinéen Seydouba Sisse figure également dans cette équipe type.

July 9, 2023