Après près de trois semaines de son terrible accident, le jeune défenseur de 24 ans du Wydad de Casablanca, Oussama Falouh, a succombé à ses blessures ce jeudi soir, annonce le club casablancais.

Le latéral gauche du WAC était dans un état de mort cérébrale, selon des sources proches du joueur, depuis un terrible accident de la route survenu le 11 octobre.

« Avec une profonde tristesse et regret, la direction du Wydad Athlétic Club a reçu la nouvelle du décès de l’honorable joueur, Osama Falouh. A cette triste occasion, le président du club Said Al-Nasiri, en son propre nom et au nom de tous les membres de son bureau, les joueurs, les équipes, les administrateurs et tous les employés, présente à la famille du défunt, à ses proches, et à toutes les composantes du Wydad Athletic Club, présente ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie, en priant le Tout-Puissant que le défunt soit comblé de sa miséricorde et qu’il puisse résider dans son vaste paradis. Nous appartenons à Dieu et c’est à lui que nous retournerons », a indiqué le club dans son communiqué.