Arrivés, mardi soir, en Tunisie pour assister au match retour contre l’Espérance de Tunis, plusieurs fans du Wydad ont été violemment attaqués par des supporters tunisiens qui les menaçaient de mort sur les réseaux sociaux.

Plusieurs vidéos et publications circulant sur les réseaux sociaux montrent le degré d’acharnement des aficionados fanatiques de l’Espérance contre les Marocains arrivés en Tunisie pour soutenir le WAC.

Avant de s’en prendre aux supporters wydadis, les Tunisiens ont été chauffés à blanc sur Facebook et X (ex-Twitter) par des pages tunisiennes a plusieurs milliers d’abonnés. La plus connue d’entre elles est « Everyday a picture of espérance to make your day ».

Sur Facebook, ses administrateurs ont publié une photo de l’entrée du stade de Radès, devant lequel des supporters du Wydad comptaient se prendre en photo à leur arrivée. La photo en question est accompagnée de commentaire menaçant « No sleep, we are here… X », pour leur faire renoncer l’idée de venir.

Quelques minutes plus tard, la même page est allée trop loin en proférant des menaces de mort contre les fans du WAC. « Comme nous l’avons déjà dit. Seul le sang lave le sang », ont-ils écrit !

Il s’est ensuivi des agressions physiques contre des fans des Rouges sur la voie publique tunisienne. Après les avoir attendus et filmés à leur sortie de l’aéroport, des zélés de l’Espérance de Tunis sont tombés à bras raccourcis sur quelques supporters wydadis. La scène a été aussitôt filmée et diffusée à large échelle sur les réseaux sociaux.

🚨 Quelques supporters du Wydad sous escorte policière à leur arrivée à l’aéroport Tunis-Carthage. Ils ont bien écouté les consignes, pas comme ceux qui sont tout de même sorti dans les rues de Tunis et qui l’ont aussitôt regretté 🤷🏽 pic.twitter.com/kItZwmYabp — MOHΛ 🇵🇸 (@araghrebin) October 31, 2023

En réponse de l’agression d’un bus de supporters espérantiste à Casablanca lors du match aller. Les premiers wydadiste ont bien était accueilli à Tunis pic.twitter.com/95AlliDyEU — MOHΛ 🇵🇸 (@araghrebin) October 31, 2023

Rappelons que la direction du Wydad de Casablanca a déjà prévenu la Confédération Africaine de Football et le comité d’organisation de l’African Football League des messages de menaces à l’encontre des supporters des Rouges, en déplacement à Tunis.

بلاغ : بخصوص تأمين سلامة جمهور نادي الوداد الرياضي في تونس. 📜 #DimaWydad #AFL📷 pic.twitter.com/Df5kfP3TMb — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) October 31, 2023

Le club demande aux responsables africains de prendre leur responsabilité et de protéger les supporters du Wydad en Tunisie. Les dirigeants wydadis auraient même échangé avec des responsables de la Confédération africaine de football (CAF) et du comité d’organisation de la Super Ligue africaine, afin qu’ils puissent assurer la sécurité des supporters casablancais, dont certains sont déjà arrivés à Tunis pour soutenir demain les Rouges.

Il sied de rappeler également que l’Espérance sportive de Tunis a déposé une plainte auprès de la CAF et du comité d’organisation de la Ligue africaine de football, après que des supporters tunisiens ont été attaqués par des « supporters cagoulés » à Casablanca il y a trois jours lors du match aller.