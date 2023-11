Le Wydad va empocher un joli pactole après sa qualification historique, mercredi soir, à la finale de l’African Football League, aux dépens de l’Espérance sportive de Tunis.

En battant l’ES de Tunis, mercredi novembre 2023 lors d’une fatidique séance de tirs au but (0-1, 5 t.a.b. à 4), le WAC confirme sa position de meilleur club africain en décrochant son billet pour la finale.

Avec cette qualification, le club est d’ores et déjà sûr d’avoir empoché trois (3) millions de dollars.

🇲🇦 Wydad AC are the first team through to the African Football League Final!

Watch all of the highlights from the AFL on FIFA+ ⤵️

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 1, 2023