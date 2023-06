La seconde édition du Forum de Néguev aura probablement lieu au Maroc à la mi-juillet, rapporte un média israélien citant des sources diplomatiques.

Le Forum de Negev se tiendra probablement à la mi-juillet au Maroc, a déclaré lundi un responsable diplomatique au journal israélien Times of Israël.

La date précise sera fixée lors de la prochaine réunion du comité directeur de ce comité qui compte six États, ajoute la même source.

« Il est presque certain que le nom sera changé en quelque chose de plus régional et moins spécifique à Israël, mais la décision finale sur le nom n’a pas encore été prise », a fait savoir le responsable.

Le Forum de Néguev devait initialement se tenir en mars dernier, à Dakhla, dans le sud du Maroc. Les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, d’Israël, d’Egypte, du Maroc, des Emirats Arabes Unis, de Jordanie, de Bahreïn devaient s’y retrouver.

Le souhait de la diplomatie marocaine est de voir la Palestine participer aux négociations du Néguev. Le Maroc et l’Égypte « auraient déjà fait pression pour la participation de la Palestine au forum », rapportait en janvier dernier The Times of Israël.

En mars 2022, Oded Yosef, directeur général adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères pour le Moyen-Orient, avait affirmé que le sommet du Néguev allait devenir un forum annuel après la réunion historique qui a réuni plusieurs ministres arabes à Sde Boker.