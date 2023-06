La Chambre des représentants et le parlement israélien, la Knesset, ont signé, jeudi à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur le développement des relations parlementaires sur le plan législatif et dans d’autres domaines de l’action parlementaire.

Le mémorandum d’entente, signé par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le président de la Knesset, Amir Ohana, vise à développer la coopération parlementaire entre les deux parties.

🇲🇦 🇮🇱 Speaker of the House of Representatives and Speaker of the Knesset Sign Memorandum of Understanding …Speaker of the Knesset: the Sahara is Moroccan, and Shall Remain as Such@Parlement_ma @RTalbiAlami @AmirOhana @KnessetIL https://t.co/junFjhBBBR pic.twitter.com/xEL1sudRoN

— parlement.ma (@Parlement_ma) June 8, 2023