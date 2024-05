L’industrie automobile marocaine se renforce avec l’annonce d’un partenariat stratégique entre LK Automotive (propriétaire de Scandinavian Auto Maroc), la nouvelle entité affiliée à AEK Holding, et Lynk & Co, la marque réputée pour ses modèles hybrides et connectés.

LK Automotive, dirigée par M. Abdelouahad El Kadiri, par ailleurs propriétaire de Scandinavian Auto Maroc, importateur exclusif de Volvo Cars au Maroc, a signé vendredi 3 mai, une convention avec Lynk & Co au TCR World Tour 2024.

Cette collaboration marque l’introduction de Lynk & Co sur le marché marocain, une marque renommée pour ses modèles axés sur la connectivité avancée et les options de partage, avec une gamme diversifiée de véhicules répondant aux besoins modernes des consommateurs.

Lancé en 2016 par le groupe chinois Geely et le constructeur automobile suédois Volvo, la marque chinoise Lynk & Co est renommée pour ses modèles innovants, économiques, durables et technologiquement avancés.

« C’est avec un immense plaisir que nous entamons cette collaboration avec Lynk & Co afin d’introduire leurs véhicules innovants sur le marché marocain”, déclare M. Abdelouahad El Kadiri, Président de LK Automotive. “Ce partenariat s’inscrit dans notre vision d’offrir une mobilité durable et accessible à tous, tout en garantissant une expérience utilisateur hors pair. »

A la pointe des technologies nouvelles

Berlines, SUV, compactes, crossovers… Lynk & Co propose toute une gamme de véhicules qui se caractérisent par leur design élégant, leur connectivité avancée et leurs fonctionnalités intelligentes.

Les voitures de la marque sont équipées d’un large éventail de technologies, notamment des écrans tactiles, des systèmes de navigation connectés, des services en ligne et des fonctionnalités de partage de véhicules.

La connectivité est au cœur de l’expérience de conduite Lynk & Co, permettant aux conducteurs de rester connectés, de bénéficier de mises à jour logicielles en temps réel et de profiter de services numériques intégrés.

Conçus et développés en Suède et nés sous le signe du numérique, ces modèles illustrent l’intégration profonde des ressources mondiales et la synergie technologique.

Les premiers modèles de Lynk & Co seront disponibles à la vente au Maroc début 2025.