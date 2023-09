Réforme de l’enseignement: Benmoussa nous explique sa méthode, Lpoufa: défonce de consommateurs, informel: une question préoccupante pour l’économie nationale…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 2 septembre 2023:

Réforme de l’enseignement: Benmoussa nous explique sa méthode

Certains y passent 9 ans. D’autres 12 ans, voire plus, dans les écoles. Mais parfois, les résultats ne sont pas là. Nous payons tous pour cette école. Il faut qu’elle puisse servir à aider les jeunes à développer leurs capacités. Pour parvenir à cet objectif, il y a de nombreux résultats rapides et tangibles que nous pouvons obtenir”. Le propos a le mérite d’être clair, sans ambiguïté. Au cœur de ce mois de juillet, alors que les élèves profitent de longues vacances d’été, Chakib Benmoussa pense déjà à la rentrée 2023-2024 lorsque nous le rencontrons dans son ministère.

Surnommé lpoufa, le crack fait des ravages au Maroc: défonce de consommateurs…

C’est une véritable catastrophe qui s’abat sur le Maroc, et le mot est faible. Des mesures efficientes doivent être prises de toute urgence pour l’éradiquer. Aussi appelée «drogue du pauvre » ou « cocaïne du pauvre » (à tort, pour des raisons qui seront expliquées plus tard), L’poufa gagne de plus en plus de terrain au Maroc. Ce sont environ 3 kg de cette drogue qui ont été saisis et l’arrestation de 282 personnes qui ont eu lieu entre janvier et juin 2023, selon Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Intérieur, qui s’exprimait au Parlement récemment. Partie émergée de l’iceberg ? Tout pousse à le croire, si l’on donne foi aux très nombreux témoignages que l’on peut découvrir un peu partout, dans la rue (surtout à Deroua, dans la région Casablancaise), dans les réseaux sociaux, ou encore dans les médias.

Informel: une question préoccupante pour l’économie nationale

Bien qu’offrant un filet de sécurité sociale pour une large partie de la population, l’informel continue de pénaliser l’économie nationale, avec notamment un manque à gagner conséquent en matière de recettes fiscales. « Le poids important de ce secteur est une question préoccupante pour l’économie marocaine. En effet, ce niveau élevé de l’informel présente plusieurs inconvénients, tant pour les travailleurs (…) que pour l’État », indique le Policy Center for the New South (PCNS) dans un rapport. Ainsi, dans le but de réduire la prévalence du secteur informel au Maroc, le Policy Center for the New South propose au gouvernement la mise en œuvre de six mesures: la conception et l’évaluation de manière intégrée et holistique des politiques de lutte contre l’informel, la généralisation de la protection sociale, l’élargissement de l’assiette fiscale, la réforme de la fiscalité, la dynamisation du secteur privé et l’amélioration de la justice commerciale.

CESE : des avis sur le Cloud et l’exploitation des ressources naturelles adoptés

Le Conseil économique, social et environnemental a tenu, le 31 août 2023, la 149e session ordinaire de son Assemblée générale, présidée par Ahmed Reda Chami. Au cours de cette session, le Conseil a adopté deux avis portant sur les mécanismes d’autorisation et de contrôle d’exploitation des ressources naturelles, et le cloud, indique l’institution dans un communiqué. Le premier avis souligne que malgré l’existence de plusieurs dispositifs régissant les mécanismes d’autorisation et de contrôle d’exploitation des ressources naturelles, certaines ressources naturelles, notamment l’eau et les carrières, subissent encore des pressions anthropiques croissantes et à des degrés différents. Ces pressions seraient dues, notamment, à la surexploitation et l’exploitation illicite et aux différentes formes de dégradation.

Nouveau plan de logements sociaux : les premiers projets seraient financés à partir de 2024

Ce dispositif vise à remplacer le programme d’appartements à 250.000 DH, qui a pris fin en 2020, voire début 2021 sans être reconduit. Pendant cette période d’attente, aucune mesure transitoire n’a été mise en place. Pour résoudre cette situation, des réunions ont été organisées entre les représentants du ministère de l’Habitat et la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI). À la suite de ces rencontres, le département propose un nouveau dispositif basé sur la production de logements à 300.000 DH TTC par unité. En effet, la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat, Fatima-Ezzahra El Mansouri, avait annoncé au Parlement, en mars dernier, l’initiative de construction de deux millions de logements sociaux. « Les premiers logements sociaux devraient être financés à partir de 2024 », avait-elle déclaré.