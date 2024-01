Omar Hilale, le ‘‘puncheur’’ de la diplomatie marocaine, urgence hydrique: le Roi Mohammed VI sonne la mobilisation, Bourita présente la stratégie pour renforcer les liens des MRE avec le Maroc…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 20 janvier 2024:

Telquel

Portrait-enquête : Omar Hilale, le ‘‘puncheur’’ de la diplomatie marocaine

L e combat a lieu au sein de la quatrième commission des Nations Unies où sont traitées les questions de décolonisation. Les joutes orales qui y ont lieu ont pour sujet le destin de Gibraltar ou encore des îles Malouines. Mais un combat en particulier fait office de “headliner” au sein de cet Les raisons de sa popularité. Les dessous de son ascension. L’origine de son obsession pour le Sahara. Ce 12 octobre 2023, le nouveau round du débat sur le Sahara ne fait pas exception à la règle. Tous les coups y sont permis. Côté vert et blanc, le représentant permanent algérien Amar Bendjama a bien tenté de déstabiliser son adversaire en invoquant le récent “Marocgate” pour suggérer que le royaume serait un pays corrompu et que les soutiens de son intégrité territoriale le seraient aussi. Côté rouge et vert, le représentant permanent marocain, Omar Hilale, encaisse sans broncher. Il débute avec ce qui est désormais un classique en affirmant que le voisin de l’Est renie…

Le Canard Libéré

Urgence hydrique: le Roi Mohammed VI sonne la mobilisation

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi continu et de la haute sollicitude qu’accorde le souverain à cette question stratégique , particulièrement dans le contexte actuel marqué par un déficit considérable en termes de précipitations et une très forte pression sur les ressources hydriques dans les régions du Royaume.

Au début de cette séance de travail, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a fait un état des lieux de la situation hydrique. L’exposé du ministre n4a rien de rassurant, faisant ressortir, pour la période de septembre à mi-janvier 2024, un déficit pluviométrique de 70% par rapport à la moyenne, ainsi qu’un taux de remplissage des barrages de 23,2% contre 31,5% à la même période de l’année dernière. Mais grâce aux actions déjà engagées suite aux hautes orientations royales, notamment dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 2020-2027, plusieurs provinces et régions ont pu être convenablement approvisionnées ces dernières années en eau potable.

Finances News Hebdo

Protection du consommateur: l’urgence de la révision du cadre juridique

Face notamment aux pressions inflationnistes qui perdurent au Maroc, le ministère du Commerce et de l’Industrie a élaboré en juin dernier un avant- projet de loi visant à actualiser les dispositions de la loi 31-08. Ce nouveau texte prévoit, entre autres, la création d’un Conseil consultatif supérieur de la consommation, l’extension des dispositions concernant la livraison, l’encadrement du e-commerce, ainsi que la lutte contre les pratiques commerciales douteuses. A ce propos, le ministre Ryad Mezzour a récemment indiqué à la Chambre des conseillers que le gouvernement œuvre pour le renforcement du cadre juridique relatif à la protection du consommateur. La mise en place d’un Conseil consultatif supérieur de la consommation figure parmi les principales nouveautés prévues par ce nouveau texte. Mais, le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) Bouazza Kherrati a dit espérer avoir plutôt « une structure efficace pour la protection des consommateurs ». Il a également appelé le gouvernement à créer le Code de protection du consommateur.

La Nouvelle Tribune

Bourita présente la stratégie pour renforcer les liens des MRE avec le Maroc

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a présenté la stratégie de son département visant à renforcer les liens des Marocains résidant à l’étranger (MRE) avec leur patrie, en mettant un accent particulier sur la préservation de l’identité marocaine et le renforcement des liens culturels. Dans le cadre de cette stratégie, le ministère a mis un point d’honneur à enrichir l’expérience des centres culturels marocains situés dans des pays clés comme le Canada, les Pays-Bas et la France, a insisté Bourita. Et d’ajouter que ces centres jouent un rôle crucial en servant de hubs pour les activités culturelles marocaines à l’étranger, créant ainsi un pont entre les Marocains résidant à l’étranger et leur culture d’origine. Un exemple notable est le centre culturel “Maison du Maroc » à Montréal, qui a organisé 55 manifestations culturelles, touchant environ 150.000 Marocains au Canada.

La Vie Eco

L’Inde, un pari gagné

Nous l’avons sans doute tous suivi. En déplacement en Inde, Ryad Mezzour le ministre de l’Industrie et du commerce a fait sensation, surtout lorsqu’ il a prononcé le nouveau nom du pays, Bharat, devant un Premier ministre à la fois surpris et approbateur. La séquence a déjà fait le tour des médias indiens, surtout que Mezzour y vante la performance de l’industrie automobile indienne, qu’il considère comme la plus compétitive au monde.