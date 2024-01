La revue de presse hebdomadaire de ce samedi 13 janvier

Réglementer les délais de paiement, c’est éliminer un potentiel recours à la corruption ; Bras de fer entre les élus et Asmaa Rhalou: Rabat toujours perdante ; Crowdfunding : en attendant les premiers agréments ; Économie nationale: de la croissance sans emplois ; Aide au logement: un début sur de bons rails… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire ce samedi.

Le Maroc s’est engagé dans un processus visant l’amélioration du climat des affaires, à travers une feuille de route s’étalant sur trois ans. La loi 96-21 sur les délais de paiement est entrée, le 1er janvier 2024, dans sa deuxième phase. Agir en premier lieu sur les délais de paiement permet de lutter indirectement et partiellement contre la corruption qui sévit, car, en fin de compte, une grande partie des entreprises concernées par la première tranche de cette loi sont des établissements publics, a expliqué Hicham Khassal, expert en entrepreneuriat et professeur à l’université Sid Mohamed Benabdallah de Fès. “Réglementer les délais de paiement, c’est éliminer graduellement un potentiel recours à la corruption par les fournisseurs pour être payés à temps”, a-t-il précisé dans un entretien accordé à la publication.

Alors que les conseils communaux à travers le royaume se préparent pour leur session ordinaire de février, celui de Rabat s’achemine vers une nouvelle session vierge, en raison d’un boycott presque généralisé. Les sessions se succèdent sans aboutir, et la cause est toujours la même: un désaccord manifeste entre l’opposition désormais majoritaire et la présidente du conseil communal, Asmaa Rhlalou, du RNI, devenue « persona non grata ». Rhlalou, également abandonnée par des membres de son propre camp politique, le ressent, selon l’un de ses proches, comme une « trahison », et peine à établir un ordre du jour pour la session de février. « La présidente du conseil a convoqué une réunion le 10 janvier pour fixer l’ordre du jour de la session ordinaire. En vain, car huit de ses vice-présidents l’ont boycottée, contre deux présents », rapporte Driss Razi à TelQuel. Le président RNI du conseil de l’arrondissement du quartier Hassan est l’un des opposants de Rhlalou.

Occupant une place prépondérante dans la stratégie de la finance nationale élaborée en 2019, le crowdfunding contribue réellement à l’enrichissement du paysage entrepreneurial marocain. Toutefois, l’adoption d’un arsenal réglementaire robuste est primordial pour préserver les droits de tous les acteurs concernés et assurer la viabilité des projets. Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a annoncé récemment que les premiers agréments pour ce mode de financement participatif devraient être incessamment délivrés. “Cette initiative réglementaire va faciliter l’accès à des sources de financement alternatives, essentielles pour stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat”, souligne Sofiane Gadrim, directeur des nouvelles technologies (CTO) et cofondateur d’Atela, fintech spécialisée en trading algorithmique, blockchain et IA.

3,2%. C’est la croissance économique prévue par le Haut-Commissariat au Plan pour l’année 2024, après 2,9% estimée en 2023. Une prévision établie en prenant en considération les dispositions annoncées dans la Loi de Finances 2024. Mais, en dépit de la poursuite de son processus de rétablissement, l’économie nationale n’est pas encore parvenue à réaliser le rythme de croissance escompté, témoignant d’une phase de transition plus lente que nécessite une pleine restauration économique. Le HCP explique que la reprise limitée post-covid n’a pas permis de compenser intégralement les pertes engendrées par le recul prononcé de la croissance économique en 2020. Ceci est particulièrement notable au niveau du marché de l’emploi, qui continuerait d’éprouver des difficultés à surmonter les impacts d’une perte de près de 432 mille postes d’emplois sous le choc du Covid.

Le foncier industriel à Casablanca refait surface. Avec en effet le lancement aujourd’hui d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’acquisition de lots de terrains et la réalisation d’unités industrielles notamment du côté de Had Soualem et Lakhyayta, la capitale économique ambitionne de répondre aux besoins des investisseurs en termes de qualité des infrastructures et des aménagements et de standards de gestion, et contribueront ainsi à l’accroissement des investissements privés et à la création d’emplois. S’étendant sur superficie de plus de 110 ha, les deux sites industriels sont composés de lots de terrain d’une superficie allant de 680 m2 à plus de 5 ha.

Entré en vigueur il y a près d’une semaine, le programme d’aide au logement vient de réussir un bon démarrage. Environ 16.302 demandes ont été enregistrées en une semaine par la plateforme numérique “DAAM SAKANE” relative à l’inscription au programme d’aide directe au logement. Au parlement, la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Ezzahra El Mansouri a fait savoir que depuis le lancement de la plateforme numérique le 2 janvier dernier, 89% des demandes déposées dont 23% concernent les Marocains résidant à l’étrange, sont éligibles pour bénéficier de cette aide, précisant que 73% des demandes sont relatives aux logements d’une valeur inférieure à 300.000 Dhs, tandis que 27% concernent les logements dédiés à la classe moyenne.