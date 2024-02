Classe politique: qui va s’imposer en tête du classement judiciaire?, Réforme de la TVA: les ménages marocains vont-ils réellement en profiter, immobilier : Bientôt un nouveau référentiel du prix des biens…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 17 février 2024:

Telquel

Exclusif. El Mansouri, Bensaid, Aboulghali : “La présidence collégiale ne cherche pas à minimiser l’affaire Escobar du Sahara”

Comme vous le savez, c’était un congrès ordinaire qui a été organisé dans le temps imparti et qui démontre la bonne santé organisationnelle du parti. Et cela, malgré l’épreuve de la Covid19 qui nous a empêchés d’organiser pas mal d’événements pendant un an et demi, comme toute la société marocaine, et le reste du monde bien évidemment. En plus des échéances électorales qu’il a fallu préparer en 2021, après être arrivés au gouvernement pour une première fois. A cet égard, on ne peut que se féliciter du travail effectué par Ssi Abdellatif Ouahbi en tant…

Le Canard Libéré

La classe politique dans une course forcée aux procès pour prévarication: qui va s’imposer en tête du classement judiciaire?

Le secrétaire général du Mouvement populaire (MP) Mohamed Ouzzine ne doit pas être content. Non pas que l’ex-secrétaire général Mohand Laenser ne le lâche pas d’une semelle, continuant à assister à toutes les réunions du parti comme s’il était toujours le vrai patron. Mais parce qu’il estime que son parti est victime d’un favoritisme politique flagrant puisque seul un membre du MP a été jusqu’ici arrêté, en l’occurrence l’ex-ministre-député Mohamed Moubdie, en détention préventive à Oukacha depuis avril 2023 pour malversations communales à FBS (Fkih Ben Saleh). Le bel Ouzzine est surtout jaloux du Parti Authenticité et Modernité (PAM) dont deux de ses figures, Saïd Naciri et Abdenbi Bioui, ont été cravatés en même temps. Et pas pour n’importe quel trafic. Mais pour trafic de drogue!

Finances News hebdo

Réforme de la TVA: les ménages marocains vont-ils réellement en profiter

A partir de l’année en cours, plusieurs produits de base de large consommation seront exonérés de la TVA. Nadia Fettah, la ministre de l’Economie et des Finances, a souligné devant les députés que l’exonération totale de la TVA pour certains produits soumis actuellement à des taux de 14% et de 7%, se répercutera positivement sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Mais, bien qu’importante, cette mesure ne peut pas à elle seule améliorer le pouvoir d’achat des ménages marocains. Bouazza Kherrati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC), affirme que l’effet de la suppression ou la réduction de la TVA n’est aucunement garanti tant que les prix sont libres au Maroc. “Même si l’Etat annule la TVA et que la société productrice fait de même pour ses clients, rien ne garantit que le commerçant final va l’éliminer, surtout qu’il n’est pas obligé de livrer une facture”, explique-t-il.

Maroc Hebdo

Immobilier : Bientôt un nouveau référentiel du prix des biens

Compiler l’information immobilière dans une seule plateforme, tel est l’objectif de l’alliance scellée jeudi 15 février 2024 entre le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc (CNONM) et la marketplace spécialisée dans le conseil immobilier,Yakeey. Ce partenariat conclu entre les deux partenaires vise à mettre à disposition du citoyen toutes les données relatives au marché immobilier au Maroc. Cette nouvelle approche permettra aux citoyens de se tenir informés de la valeur vénale des biens immobiliers, et ce quel que soit le type de transactions (vente ou achat). Pour mettre sur pied ce nouvel outil, le CNONM mise essentiellement sur la data science (science des données) et l’intelligence artificielle. A ce propos, le conseil envisage de collaborer avec la plateforme Yankee étant donné que le champ de compétences de celle-ci est au croisement du domaine immobilier et celui des nouvelles technologies.

La Vie Eco

Start-up. Jeunes pousses parées au décollage

Si l’année 2023 n’a pas été généreuse en termes de financement pour ce type d’entreprises, cela n’empêche pas certains d’aller de l’avant et de façonner l’économie made in Morocco. Par définition, la croissance d’une start-up est rapide. Son but est de se développer en un minimum de temps, et idéalement de s’exporter. Sur ce point, les jeunes pousses marocaines sont en train de faire bouger les lignes : elles innovent, elles créent, elles offrent des solutions dans divers secteurs, et surtout elles contribuent à…

La Nouvelle Tribune

La gestion des talents, première priorité des directeurs financiers au Maroc

Une étude PwC Priorités des Directions financières au Maroc, réalisée auprès de plus de 60 directions financières issues de divers secteurs, révèle l’adaptation et l’innovation des acteurs financiers face aux défis et opportunités qui caractérisent l’économie marocaine contemporaine, en pleine mutation. Au cœur de ces révélations, la gestion des talents émerge comme la priorité absolue, signalant un virage stratégique majeur par rapport à l’année précédente. Cette montée en première place, depuis la sixième position l’année d’avant, souligne une reconnaissance accrue de l’importance des ressources humaines dans les dynamiques de transformation des entreprises. Cette prééminence de la gestion des talents traduit une volonté des directions financières de renforcer leurs équipes, non seulement pour répondre aux exigences actuelles mais aussi pour anticiper les besoins futurs, dans un monde des affaires en constante évolution.