Prêche et influence : dans les coulisses de l’islam 2.0, tourisme : Plus de 27 milliards de DH à investir d’ici 2026, Aïd Al-Adha: la flambée des prix des intrants pèse lourdement sur les éleveurs…, voici la revue de presse hebdomadaire du samedi 15 avril 2023:

Telquel

Prêche et influence : dans les coulisses de l’islam 2.0

Ils s’appellent Cheikh El Kamali, Cheikh El Amri ou encore Cheikh Redouan pour n’en citer que quelques-uns. Durant ce ramadan, ces prédicateurs 2.0 sont devenus de véritables stars des réseaux sociaux, accumulant des millions de vues sur leurs vidéos diffusées chaque semaine ou presque sur les différentes plateformes virtuelles. Plus ou moins formés en religion, “ces hommes de foi” partagent une connaissance parfaite des codes et de l’esthétique des réseaux sociaux. Ils alimentent leurs pages avec des vidéos taillées pour la viralité, qui s’apparentent à du développement personnel, ou rediffusent leurs conférences ou prêches. Face caméra, la voix claire et l’allure plutôt aisée, ils dispensent des rappels aux fidèles, indiquent quelle invocation prononcer à l’approche d’un examen ou…

Le Canard Libéré

Importation du gasoil russe: le dérapage de Rida Benbrahim

Pas besoin que les partis de l’opposition constituent une commission d’enquête parlementaire sur l’affaire sulfureuse du gasoil russe. L’un des importateurs est désormais identifié et il s’appelle Rida Benbrahim, un milliardaire de Rabat multicartes (Immobilier, BTP, agriculture, hydrocarbures) connu dans les cercles du pouvoir de la capitale. C’est lui qui, qui via son entreprise BGI Petroleum, s’est mis en tête de faire venir au Maroc le carburant de Poutine réputé, embargo oblige, 70% moins cher que les cours mondiaux réglementaires et réaliser un superprofit. Ça sent l’aubaine, la fameuse hamza qui fait saliver…

Challenge

Tourisme : Plus de 27 milliards de DH à investir d’ici 2026

Cette feuille de route ambitionne, à l’horizon 2026, d’attirer 17,5 millions de touristes, d’atteindre 120 milliards de recettes en devises, de créer 80.000 emplois directs et 120.000 indirects, en plus de repositionner le tourisme comme secteur clé dans l’économie nationale. Lors de cette cérémonie, le chef du gouvernement a mis en exergue les réalisations exceptionnelles du secteur du tourisme pendant l’année 2022 et ce dans un contexte mondial difficile.

Finances News Hebdo

Aïd Al-Adha: la flambée des prix des intrants pèse lourdement sur les éleveurs

Les préparatifs pour l’Aïd Al-Adha 2023, prévu le 22 ou le 23 juin prochain, vont bon train chez les éleveurs qui ont déjà entamé les opérations d’engraissement des moutons et autres ruminants. Mais, de nombreuses incertitudes planent concernant l’offre, et particulièrement les prix. Parmi les éléments qui confortent le doute, figure la hausse record des viandes rouges qui a poussé le gouvernement à autoriser les importations de bovins pour équilibrer le marché. Les importations d’ovins ont été également évoquées. Pour les professionnels de l’activité, les avis convergent tous vers un seul point : le coût de production est jugé trop élevé comparativement aux saisons précédentes. Les éleveurs n’ont d’autre choix que d’augmenter les prix pour assurer une certaine marge. “L’offre pour Aïd Al-Adha sera suffisante pour couvrir la demande (…) Toutefois, il faut s’attendre à une hausse des prix qui devrait se situer entre 10 à 20%”, a indiqué Mohamed Mejdoubi, président de l’Association nationale ovine et caprine.

Maroc hebdo

Une commission provisoire pour gérer les affaires courantes du secteur de la presse et de l’édition

Finalement, c’est une commission ad hoc qui prendra en charge la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition, après la fin du mandat des membres du Conseil national. Jeudi 13 avril 2023, le Conseil du gouvernement a adopté le projet de loi n°15.23 portant création d’une commission provisoire en lieu et place des organes du Conseil, pour un mandat fixé à deux ans à compter de la date de nomination de ses membres. Ce projet intervient suite à la non tenue des élections du Conseil national de la presse (CNP) malgré la prorogation exceptionnelle de son mandat en vertu du décret-loi n°2.22.770 du 6 octobre 2022 instituant des dispositions particulières relatives au CNP. Les commissions de la carte de presse professionnelle, de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires poursuivent normalement leurs travaux. Il sera nécessaire de développer un nouveau cadre légal, dans le cadre d’une démarche participative, qui aura le mérite de dépasser les freins juridiques aux prérogatives du Conseil, avant de s’attaquer aux élections.

La Nouvelle Tribune

Industrie: Signature de 9 contrats-objectifs pour un investissement de 300 MDH

Neuf contrats-objectifs ont été signés entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et les Centres Techniques Industriels (CTI) pour un investissement prévu de 300 millions de dirhams (MDH), durant la période 2023-2026. Ces contrats ont pour objectif de renforcer la capacité des laboratoires des CTI et mettre en place de nouvelles plateformes techniques, et permettront également une augmentation de 165% des entreprises bénéficiaires des services des CTI, une augmentation de près de 100% des collaborateurs, et de plus de 156% du chiffre d’affaires global. Ils s’inscrivent dans le cadre de la convention-cadre relative à la mise en œuvre du plan de développement des CTI 2023-2026, qui a pour objectif de renforcer la capacité de ces centres et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle en tant que plateforme technique et technologique au service des entreprises industrielles.