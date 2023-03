La revue de presse du mercredi 22 mars

Bank Al-Maghrib poursuit sa guerre contre l’inflation, santé: les infirmiers et techniciens exigent une prime de risque, Forsa: la 2e édition suscite un énorme engouement avec 134.000 candidatures…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 22 mars 2023:

L’Économiste

Bank Al-Maghrib poursuit sa guerre contre l’inflation

Nouvelle hausse du taux directeur de Bank Al-Maghrib. La première réunion de politique monétaire tenue hier a abouti à une augmentation de 50 points de base à 3%. Les opérateurs s’y attendaient et les spéculations portaient surtout sur le niveau de la hausse. S’endetter deviendra plus cher pour tous les acteurs économiques. Ce qui devrait se traduire par la diminution de la demande en biens et services et par la suite des prix. Il s’agit là du scénario «classique». En tout cas, la banque centrale durcit sa politique et reste accrochée à sa mission principale: juguler l’inflation laissant au gouvernement la délicate tâche du soutien du pouvoir d’achat. Un pouvoir impacté par les récentes hausses des prix des produits alimentaires.

L’Opinion

Santé: les infirmiers et techniciens exigent une prime de risque

Après des années de réclamations sans résultats probants malgré les accords conclus avec la tutelle, les infirmiers et techniciens de santé reprennent leur mouvement d’escalade pour remettre à table leur exigence d’une meilleure prime de risque au vu de leurs conditions de travail difficiles. Cela fait 6 ans que le mouvement des infirmiers et des techniciens de santé du Maroc (MITSM) réclame, à travers des sit-in et marches, une équité dans l’octroi de la prime de risque, qui ne dépasse pas, selon les concernés, 1400 dirhams, à la différence de celle dispensée au reste du personnel de la Santé, notamment les médecins. Cependant, face à ce qu’ils appellent «le mutisme» de la tutelle envers leurs revendications, les protestataires ne semblent pas vouloir lâcher prise en reprenant leur mouvement.

Les Inspirations Éco

Forsa: la 2ème édition suscite un énorme engouement avec 134.000 candidatures

Fort engouement pour la deuxième édition du programme gouvernemental Forsa, avec 134.000 candidatures enregistrées trois semaines seulement après le lancement de la plateforme forsa.ma. Ce nombre de participations couvre l’ensemble des secteurs d’activité, notamment l’agriculture et l’agroalimentaire, le-commerce et commerce, le tourisme et loisirs et la restauration. Forsa 2023 prévoit l’accompagnement et le financement de 10.000 porteurs de projets.

Al Bayane

Compact II: Bilan «très positif» pour l’activité «Foncier industriel»

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a affirmé que l’activité «Foncier industriel» relevant du programme de coopération maroco-américain Compact II a réalisé un bilan globalement «très positif». S’exprimant à l’ouverture des travaux d’un séminaire consacré à la présentation du bilan de la mise en œuvre du «Foncier industriel», Mezzour a souligné que ce projet réussi représente un coup de pouce pour la mise en œuvre et la concrétisation de nouvelles initiatives dans ce sens, appuyées notamment par la nouvelle loi sur les zones industrielles qui apporte des réponses concrètes à la problématique du foncier industriel.

Maroc Le Jour

Inclusion financière: la Reine des Pays-Bas rencontre des commerçants

Sa Majesté la Reine Máxima Zorreguieta des Pays-Bas, a entamé sa visite au Maroc, en sa qualité de Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA), par une rencontre avec des commerçants pour les sensibiliser par rapport à l’inclusion financière. A cette occasion, la Reine a visité l’ancienne Médina de Rabat, en vue de rencontrer des commerçants bénéficiant de micro-crédits dans l’objectif de promouvoir davantage l’inclusion financière et le recours aux moyens de paiement. Dans une déclaration à la presse, Zorreguieta a souligné que les commerçants constituent une partie importante de l’inclusion financière, ajoutant que lors de sa visite à la Médina, elle a échangé avec un commerçant autour du produit financier qu’il utilise, des défis ainsi que des opportunités à saisir.

Libération

SCRT: Les recettes fiscales en hausse de 10,8% à fin février

Les recettes fiscales ont affiché une hausse de 10,8% en février dernier, pour totaliser plus de 40 milliards de dirhams (MMDH), soit un taux de réalisation de 15,7% par rapport aux prévisions de la loi de finances (LF), selon le ministère de l’Economie et des Finances. Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, se sont chiffrés à près de 1,3 MMDH, contre 1,8 MMDH à fin février 2022, indique le ministère dans un document sur la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) de février 2023.

Al Ahdath almaghribia

L’Afrique du Sud travaille pour un agenda bien connu en soutenant un groupe séparatiste armé

La délégation marocaine a déploré, au Palais des Nations unies à Genève, l’attitude de la délégation de l’Afrique du Sud, qui travaille pour un agenda bien connu dans la région, en apportant son soutien aux visées déstabilisatrices vaines d’un groupe séparatiste armé. Dans le cadre de l’exercice de son droit de réponse, la délégation marocaine a rappelé que le Royaume a contribué à la lutte pour l’indépendance du peuple sud-africain, dans le cadre de ses efforts en faveur de la décolonisation du continent, entre autres, en abritant et soutenant son leader historique, le regretté Nelson Mandela.

Le Matin

Chambre des représentants: La présidente de la Commission des affaires étrangères s’entretient avec le vice-président de la Chambre des députés tchèque

La présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des représentants, Nadia Bouaïda, s’est entretenue avec le vice-président de la Chambre des députés tchèque, Jan Skopecek, actuellement en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une délégation des membres de la Commission des affaires européennes. Au cours de l’entretien, les deux parties ont passé en revue les perspectives et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’énergie, du commerce, de l’éducation et de la santé, outre les moyens de solidifier les liens de coopération entre les deux institutions législatives, indique mardi un communiqué de la Commission.