La revue de presse du lundi 20 mars

Taxe professionnelle: coûteuse erreur, gestion des déchets ménagers: Rabat pionnier en Afrique, le Maroc ambitionne d’attirer 17,5 millions de touristes à l’horizon 2026…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 20 mars 2023:

L’Économiste

Taxe professionnelle: Coûteuse erreur

Depuis le 1er mars, la gestion de l’ensemble de la chaîne de valeur relative à la taxe professionnelle relève du ressort exclusif de la Direction générale des impôts (DGI). La réforme de l’impôt local, que les structures assujetties sont d’ailleurs tenues de payer avant fin avril, fait partie des doléances récurrentes des milieux d’affaires. Ces derniers réclament son indexation sur la valeur ajoutée et non plus sur la valeur locative qui grève l’investissement et qui reste subjective. Mais en attendant cette réforme, les éléments imposables au titre de ladite taxe présenteraient une incohérence qui avait déjà été relevée en 2008. “Pour leur part, les inspecteurs des impôts restent partagés au sujet de l’appréhension de ces éléments au niveau de la taxe professionnelle”, explique un conseiller fiscal. Et d’ajouter que, pour les contribuables concernés, l’intégration du matériel de bureau et informatique dans la déclaration annuelle devant être souscrite avant fin janvier de chaque année augmente de manière substantielle l’assiette imposable.

Les Inspirations Éco

Gestion des déchets ménagers: Rabat pionnier en Afrique

La capitale politique Rabat a récemment lancé l’utilisation de camions de collecte de déchets 100% électriques, faisant du pays le premier en Afrique à adopter cette technologie propre et innovante sur ce marché. Cette initiative est une étape importante dans la lutte contre la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, qui sont de plus en plus préoccupantes dans le monde entier. Ces camions de déchets électriques, qui fonctionnent avec des batteries rechargeables, offrent de nombreux avantages par rapport aux camions traditionnels alimentés par des carburants fossiles. Ils sont plus silencieux, moins polluants et moins coûteux à long terme.

Le Matin

Marché des carburants: Les pompistes dénoncent à nouveau les ventes au noir et appellent à la multiplication des opérations de la DGSN

Les professionnels des stations-service tirent la sonnette d’alarme sur le développement du marché noir de distribution et de vente des carburants. Satisfaits des récentes opérations menées par la Direction générale de la Sûreté nationale dans la région de l’Oriental, ayant conduit à l’arrestation de 18 individus actifs dans la fraude aux carburants et leur vente en dehors des circuits légaux, ces professionnels appellent à l’extension de ces opérations à l’ensemble du territoire national afin de venir à bout de ces pratiques qui ont le vent en poupe et qui dégageraient des marges bénéficiaires quatre fois plus importantes que celles des stations-service.

L’Opinion

Oujda: inauguration du Centre Lalla Amina pour la protection des enfants

Le Centre Lalla Amina pour la protection des enfants relevant de la Ligue marocaine de la protection de l’Enfance (LMPE), a été inauguré à Oujda, dans le cadre de la célébration des 20 ans du lancement de l’Initiative Royale pour le développement de la région de l’Oriental. Ce centre, érigé sur une superficie de 3.052 mètres carrés, dans le cadre d’un partenariat entre l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le Conseil de la région de l’Oriental (CRO), l’Agence de l’Oriental et la LMPE, vise à améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants en situation d’abandon en vue de leur intégration au sein du tissu économique et social

Al Bayane

Genève: Bouayach souligne l’importance du renforcement des capacités des institutions des droits de l’Homme

La présidente du Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a souligné, à Genève, l’importance d’une adhésion collective au renforcement des capacités et de l’indépendance des institutions des droits de l’Homme, afin de relever des défis mondiaux qui ne cessent de s’amplifier. Bouayach, qui a présidé les réunions de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI), a indiqué que la consolidation de l’indépendance des institutions des droits de l’Homme revêt une importance capitale pour relever les défis mondiaux, en leur permettant de jouer leur rôle dans l’élaboration de solutions effectives et collectives dans le cadre de leur travail avec les institutions étatiques, la société civile, les organisations internationales, les universités et les médias.

Maroc Le Jour

Le Maroc ambitionne d’attirer 17,5 millions de touristes à l’horizon 2026

Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé la cérémonie de signature de la convention-cadre pour le déploiement de la feuille de route stratégique du tourisme 2023-2026 d’une enveloppe budgétaire de 6,1 milliards de dirhams (MMDH). Cette feuille de route ambitionne, à l’horizon 2026, d’attirer 17,5 millions de touristes, d’atteindre 120 milliards de recettes en devises, de créer 80.000 emplois directs et 120.000 indirects, en plus de repositionner le tourisme comme secteur clé dans l’économie nationale.

Libération

FONZID: Inauguration de l’extension du Parc Industriel Aïn Johra

L’extension du Parc Industriel Aïn Johra (PIAJ) a été inaugurée, à Tiflet, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la Présidente de Millennium Challenge Corporation (MCC), Alice Albright. D’un coût global de 153,2 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de 74,1 MDH du FONZID, le projet d’extension du PIAJ devrait générer à terme près de 19.000 emplois et des investissements industriels prévisionnels de l’ordre de 2,2 milliards de dirhams.

Assahra almaghribia

Le Maroc a toujours placé la coexistence et le respect de l’autre en tête de ses priorités

Le Maroc, fort de son histoire civilisationnelle riche et profondément enracinée, a toujours placé la coexistence et le respect de l’autre à la tête de ses priorités nationales, régionales et internationales, a affirmé le représentant permanent adjoint du Maroc à Genève, Abdellah Boutadghart. À l’occasion d’une rencontre portant sur l’islamophobie, organisée par l’Office des Nations unies à Genève et l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Boutadghart a exprimé la « ferme condamnation » du Maroc de l’islamophobie et de toutes les formes de discrimination et de haine contre toute religion ou croyance, réitérant le rejet catégorique de la profanation du Saint Coran, et des attaques contre les symboles religieux sacrés des musulmans.