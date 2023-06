Paiement en ligne: le Conseil de la concurrence garde la main sur les enquêtes, caisse de compensation : la réforme toujours à l’ordre du jour, Tourisme: bientôt un baromètre pour la demande internationale…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 6 juin 2023:

L’Économiste

Paiement en ligne: Le Conseil de la concurrence garde la main sur les enquêtes

Dans l’affaire des paiements en ligne, il est quasiment question de gains de dizaines de millions de dirhams, estime la présidence du Conseil de la concurrence. Ces «frais abusifs» font grossir «indûment» la facture des consommateurs, estime également la Fédération nationale des associations de consommateurs.

Le Matin

Caisse de compensation : la réforme toujours à l’ordre du jour (Lekjaa)

La réforme de la Caisse de compensation n’est pas prévue pour cette année, mais elle est toujours à l’ordre du jour, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. Le responsable, qui s’exprimait devant les députés au sujet de l’état actuel des finances publiques, a assuré que les équilibres budgétaires sont maintenus malgré les défis économiques. « La gestion des finances publiques est opérée de manière continue et leur situation actuelle est normale. Ceci ne veut pas dire que nous n’allons pas mener les réformes nécessaires au bon moment », a-t-il indiqué, notant que les moyens disponibles aujourd’hui permettent de mener à bien le chantier de la généralisation de la protection sociale.

Al Bayane

Le PPS appelle à « écouter les inquiétudes des Marocains du monde »

Le débat a, une nouvelle fois, fait jour sur ce texte législatif qui a été soumis à la Chambre des représentants depuis quatre ans, mais sans approbation parlementaire, en ce sens qu’il porte sur un accord multilatéral entre les autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 25 juin 2019. Pour précision, ce texte n’est pas actuellement programmé pour la discussion au sein de la commission de la Chambre des représentants concernée, après avoir été reporté, précédemment au cours de la précédente législature, suite à des réserves et observations formulées à son sujet.

Les Inspirations Eco

Tourisme. Bientôt un baromètre pour la demande internationale

Dans un environnement international en pleine mouvance, les changements de comportement dans les marchés émetteurs sont à prendre en considèration pour se positionner sur l’échiquier international. Et être à la page des évolutions survenues s’avère une nécessité, d’où le lancement d’un baromètre pour la demande internationale qui s’effectuera suivant une périodicité semestrielle. Un outil qui permettra de mieux cibler les touristes potentiels.

L’Opinion

Opération Marhaba 2023: Forte mobilisation logistique pour l’accueil des MRE

L’Opération Marhaba 2023 a démarré lundi 5 juin pour ne se terminer que le 15 septembre, a indiqué la Fondation Mohammed V qui contribue à cette opération avec l’ensemble des parties prenantes nationales, en activant le dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, de la France, de l’Italie et de l’Espagne, composé de 24 sites d’assistance et d’accompagnement pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE). L’opération vise à accompagner, dans les meilleures conditions, les flux croissants des MRE à leur retour au Maroc, pendant la période estivale. « Les 24 sites resteront opérationnels toute la période de l’opération, soit 3 mois et demi, autant sur la phase d’arrivée que celle du retour », souligne le communiqué.

Libération

El Hassan Lachguar : La paix et le respect mutuel entre les nations sont les seuls moyens de parvenir à un monde juste et équitable

Invité à s’exprimer sur cet évènement d’envergure lors de l’émission télévisée « Invité de la rédaction » sur Medi1 TV, El Hassan Lachguar, député ittihadi et coordinateur du Réseau international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, a tenu à rappeler que «l’idée de ce Forum international germait depuis quatre ans déjà, avec pour objectif de renforcer la coordination entre les forces parlementaires du monde entier». «Le Réseau Mena-Latina, créé par la Jeunesse ittihadie et les Jeunes Démocrates d’Ettakatol en Tunisie, a joué un rôle clé dans l’organisation de cet événement. La participation active de l’USFP au sein de l’Internationale socialiste a également contribué à l’émergence de cette initiative», a-t-il souligné.