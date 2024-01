Impôt, taxes: le mail bientôt opposable aux contribuables, transport routier de marchandises : les syndicats rejettent les nouvelles conditions d’exercice de la profession, transport maritime: l’inquiétude monte…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 30 janvier 2024:

L’Économiste

Impôt, taxes: le mail bientôt opposable aux contribuables

Le mail bientôt opposable aux contribuables. Une solution pour les contribuables qui se plaignent souvent de ne pas recevoir à leur domicile ou leur lieu de travail le courrier, en l’occurrence celui provenant de l’administration, en raison notamment des problèmes d’acheminement par procédé classique. L’objectif étant de permettre à l’administration fiscale d’échanger par internet avec les contribuables. Ce qui contribuerait à réduire les coûts d’envoi par voie postale et de rendre plus efficace la notification des contribuables. Sauf que cette disposition reste suspendue à la publication d’un décret qui n’a pas encore vu le jour. La possibilité de fournir une adresse électronique permettant à l’administration de communiquer en ligne avec les contribuables a été élargie par la loi de finances 2024 par souci d’harmonie entre le code de recouvrement des créances publiques et le code général des impôts.

Le Matin

Transport routier de marchandises : les syndicats rejettent les nouvelles conditions d’exercice de la profession

Les syndicats du transport routier de marchandises disent non à l’avant-projet de décret visant à modifier le décret n°2.03.169 datant de 2003. Selon eux, les priorités du secteur sont tout à fait autres que celles figurant dans cet avant-projet de décret qui, en cas d’adoption, mettra à mal la stabilité des entreprises de transport, tout particulièrement les très petites d’entre elles.

Les Inspirations Éco

Transport maritime: l’inquiétude monte

Les prix du fret maritime ont enregistré une baisse ces derniers jours. Une accalmie qui durera encore quelque temps. Mais arrivée à échéance, la donne risque fortement de changer, avec la crainte d’une nouvelle envolée des prix. Certes, l’impact ne risque pas de se faire sentir immédiatement notamment au niveau des terminaux, mais à terme, la situation pourrait se compliquer. Najib Cherfaoui, expert maritime, se veut plus rassurant en indiquant que les tarifs du fret maritime se maintiendront au même niveau. Pour lui, les transporteurs ne paient pas plus cher qu’auparavant.

L’Opinion

Corridor hydrogène vert: les coulisses d’un projet maroco-italien win-win

La députée italienne Debora Serracchiani a récemment proposé au parlement de son pays la mise en place d’un Corridor vert avec le Maroc, et ce, afin d’approvisionner le pays européen en hydrogène vert «Made in Morocco». Cette proposition une fois agréée a obtenu le feu vert du gouvernement italien, qui lui a dédié une étude de faisabilité, tandis qu’une enveloppe financière de 250.000 euros a été mobilisée pour sa réalisation. Dès lors, des rebondissements autour de ce chantier ont eu lieu: une opposition du vice-ministre de l’Energie italien au parlement, face à une volonté positive de la majorité gouvernementale qui se tient aux côtés de la députée Debora Serracchiani. Dans un entretien accordé au journal, Serracchiani a souligné que des programmes intégrés pour l’énergie solaire, hydroélectrique et éolienne font du Maroc un partenaire clé pour le «Green Deal» européen et les objectifs de décarbonation. « La stratégie nationale du Maroc pour le développement de l’énergie constitue un grand intérêt », a-t-elle dit.

Assahra almaghribia

Secrétaire d’État espagnole: Le Maroc, un pays « prioritaire » pour le développement international des entreprises espagnoles

La Secrétaire d’État espagnole chargée de l’industrie, Rebeca Mariola Torró Soler, a mis en avant, à Barcelone, l’importance des relations économiques de son pays avec le Maroc, relevant que le Royaume se consolide comme un pays ‘’prioritaire’’ pour le développement et l’expansion internationale des entreprises espagnoles. « Le Maroc jouit d’un environnement propice pour l’investissement et s’érige en tant que destination de choix des investissements internationaux dans les domaines de l’industrie et de l’énergie’’, a relevé Soler, à l’ouverture d’une rencontre d’affaires de haut niveau, placée sous le thème ‘’Investir au Maroc, un pari compétitif pour explorer de nouveaux marchés’’.

Al Ahdath almaghribia

Le projet de loi modifiant la loi sur les AREF vise à »clore définitivement le dossier des contractuels »

Le projet de loi n° 03.24 modifiant la loi n° 07.00 portant création des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF), approuvé à l’unanimité par la Commission de l’éducation, de la culture et de la communication de la Chambre des représentants, vise à »clore définitivement le dossier des contractuels », a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa. Présentant ce projet de loi devant la commission parlementaire, Benmoussa a expliqué que ce texte vient « rétablir dans ses droits cette catégorie de fonctionnaires qui sera régie par le même statut auquel sont soumis tous les fonctionnaires, avec les mêmes droits et devoirs ».