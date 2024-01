Des ajustements apportés à la retraite des travailleurs non-salariés, salon du cuir de Fès: une filière fragilisée qui craint pour son avenir, logement, sécurité, accès aux services de base… le Maroc 4e en Afrique…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 16 janvier 2024:

L’Économiste

Des ajustements apportés à la retraite des travailleurs non-salariés

Facultative pour l’instant, la généralisation de la retraite aux travailleurs non-salariés (TNS) et indépendants s’effectuera en principe en 2025. Jusque-là, 1.292 adhésions sont comptabilisées. Les TNS et indépendants ont bénéficié d’une période transitoire le temps de faciliter l’intégration à l’AMO. En attendant, le régime de retraite des TNS va subir quelques ajustements pour s’aligner sur ceux apportés à l’assurance maladie. Le texte validé par la Chambre des conseillers le 2 janvier dernier est soumis à la Commission des secteurs sociaux à la première Chambre. Le projet prévoit l’amendement des articles 2,3 et 14 de la loi N° 99.15. Ainsi le paiement de la cotisation s’effectuera en fonction du plus haut revenu forfaitaire ou du montant de la cotisation la plus élevée si l’intéressé est classé dans plus d’une catégorie, dans une sous-catégorie ou dans un groupe de catégories selon les professions et les activités qu’il exerce.

Les Inspirations Éco

Salon du cuir de Fès: une filière fragilisée qui craint pour son avenir

La deuxième édition du Salon national du cuir a connu un franc succès auprès des professionnels et du grand public. Pour autant, cette filière ancestrale fait face à de multiples défis qui menacent sa pérennité. Lors d’ateliers organisés en marge du Salon, les artisans ont exprimé leurs principales préoccupations. Première doléance, la flambée continuelle des prix des intrants utilisés pour le tannage des peaux. Cette inflation galopante rogne dangereusement les maigres marges des artisans, déjà éprouvés par les répercussions de la crise sanitaire. D’où leur appel à un mécanisme de subvention publique pour l’achat de ces produits stratégiques. À défaut, l’activité du tannage, maillon central de la chaîne de valeur, risque tout bonnement de disparaître.

Le Matin

Statut unifié : un accord pour bientôt, la question des enseignants suspendus peut cacher des surprises

C’est une semaine qui s’annonce décisive pour la promulgation du projet de statut unifié des fonctionnaires de l’enseignement. Le texte, qui a été finalisé et peaufiné, est fin prêt et sera soumis aux cinq syndicats les plus représentatifs cette semaine afin qu’ils l’examinent pour la dernière fois avant son transfert au secrétariat général du gouvernement. Cette avancée positive intervient alors que les coordinations et avec elles les syndicats, appellent à l’annulation des décisions relatives à la suspension temporaire de leurs collègues. Mais le ministère de l’Éducation nationale aurait conditionné l’annulation des suspensions par l’engagement exprès des enseignants concernés à ne plus «entraver la bonne continuité du service public». Une condition que les syndicats ont rejetée en précisant qu’il s’agit d’une «restriction de la grève qui demeure un droit constitutionnel». La capacité et la vocation de la Cour de cassation sérieusement compromises, Mohamed Abdennabaoui interpelle le gouverneme.

L’Opinion

Logement, sécurité, accès aux services de base… le Maroc 4e en Afrique

L’ONG américaine «The Social Progress Imperative» a publié récemment son rapport annuel «2024 Social Progress Index» (Indice de progrès social 2024) qui englobe 13 années (2011-2023) de données sur le progrès social dans 170 pays. Le rapport définit le progrès social comme étant «la capacité d’un Etat à répondre aux besoins humains fondamentaux de ses citoyens et en garantissant des conditions de vie permettant aux individus d’atteindre leur plein potentiel». Avec un score total de 61,71 sur 100, le Maroc se positionne à la 101ème place sur 170 pays évalués et 4ème en Afrique. Des résultats en deçà des attentes, mais qui ne prennent pas en compte les récentes réformes engagées par l’Exécutif.

Al Bayane

HCP: les prévisions tablent sur un taux de croissance à 3,2%

Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc devrait s’accroître de 3,2% en 2024, par rapport à 2,9% estimé pour 2023, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Ces prévisions tiennent en compte d’une évolution des impôts et taxes sur produits nets de subventions de 3,2%, indique le HCP qui vient de publier son Budget économique prévisionnel 2024. Concernant le PIB nominal, il devrait s’accroître de 6% en 2024, portant l’inflation, mesurée par l’indice implicite du PIB, à 2,8% en 2024 après avoir enregistré 4,5% en 2023 et 3,1% en 2022, précise la même source.

Al Alam

Lancement d’une étude de préfaisabilité relative aux carburants à zéro carbone dans les ports marocains

Un atelier de lancement de l’étude de préfaisabilité concernant la production, le stockage, l’approvisionnement et l’exportation de carburants à zéro carbone aux ports du Maroc s’est tenu, à Rabat, à l’initiative du ministère de l’Équipement et de l’Eau et de la Banque Mondiale. Cette étude de préfaisabilité vise à explorer les options spatiales, techniques et économiques pour la production des énergies vertes qui serviraient à la fois à l’exportation et à l’approvisionnement des navires en carburant vert dans les ports nationaux, avec pour études de cas les ports de Mohammedia, Jorf Lasfar, Tanger Med et Tan-Tan.

Al Ittihad alichtiraki

Nigeria: discussions entre l’Etat d’Akwa Ibom, OCP Africa et la NSIA pour renforcer la collaboration dans le domaine agricole

Le renforcement de la collaboration dans le domaine de l’agriculture a été au cœur des discussions récemment entre l’Etat d’Akwa Ibom, dans le sud-est du Nigeria, OCP Africa, filiale du Groupe OCP, leader mondial de la production et de l’exportation des phosphates, et l’Autorité souveraine d’investissement du Nigeria (NSIA). La réunion stratégique, qui a été tenue à la demande du gouvernement de l’Etat d’Akwa Ibom entre ce dernier, l’équipe OCP Africa Nigeria et la NSIA, avait comme objectif de discuter de l’avancement des projets industriels en cours et de renforcer la collaboration dans le domaine de l’agriculture.