La majorité a un plomb dans l’aile, des coccinelles mexicaines contre la cochenille, coût du dessalement : le pari des énergies renouvelables…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 29 mai 2023:

L’Économiste

La majorité a un plomb dans l’aile

Les oreilles de Aziz Akhannouch ont dû siffler lorsqu’il a pris connaissance du contenu du communiqué du bureau politique (BP) du PAM, son premier allié de la coalition gouvernementale. Selon un communiqué de presse, rendu public après sa réunion du mercredi dernier, le BP insiste sur l’importance d’approfondir la communication extérieure entre le gouvernement et les citoyens, et une communication intensive de tous les ministres avec l’opinion publique afin de juguler les rumeurs et les fake-news. Pour l’heure, silence radio à la primature au RNI. Sous l’angle politique, cette sortie inattendue peut être interprétée comme une prise de distance avec le chef du gouvernement. Cette pratique est courante dans l’histoire politique marocaine. Il s’agit d’avoir un pied dedans et un autre dehors, sait-on jamais. Il faut se préparer à toute éventualité. Surtout que cela intervient dans un contexte marqué par des rumeurs persistantes sur l’avènement d’un remaniement ministériel. Un changement dans l’équipe gouvernementale, histoire de relancer des moteurs qui semblent en panne.

Le Matin

Des coccinelles mexicaines contre la cochenille

La lutte contre les cochenilles qui ont décimé les plantations de cactus se poursuit au Maroc. Après l’annonce, l’année dernière, de l’introduction de huit variétés résistantes à ces minuscules parasites, une autre solution éprouvée consiste à faire appel à des coccinelles prédatrices en provenance du Mexique. Se nourrissant uniquement de cochenilles, cet insecte est capable d’éradiquer ce ravageur en l’espace de cinq ans. À Agadir, une conférence de presse a été organisée, jeudi dernier, à l’initiative de la Fondation Dar Si Hmad pour faire la lumière sur cette nouvelle solution biologique imparable pour combattre la cochenille.

L’Opinion

Coût du dessalement : le pari des énergies renouvelables

Dans un contexte de sécheresse qui semble devenir structurelle, le gouvernement met le paquet sur les eaux non-conventionnelles, dont celles issues du dessalement sur lequel parie actuellement le Royaume. L’objectif est d’atteindre l milliard de mètres cubes d’eaux dessalées d’ici 2030, soit 50% des besoins en eau potable. Or, le coût du dessalement pose d’autant plus de défis qu’il demeure étroitement lié au prix du kilowattheure. En pleine flambée de l’énergie, la situation risque d’être compliquée. D’où la nécessité de recourir davantage aux énergies renouvelables. Une piste à laquelle pensent sérieusement le ministère de tutelle et l’Office National de l’Eau et de l’Electricité qui veulent coupler davantage les stations de dessalement aux parcs éoliens et solaires.

Les Inspirations Éco

Prix Bank Al-Maghrib pour la recherche : “coup de coeur” du jury pour un travail sur la banque et la monnaie

Trois candidats ont été primés lors de la cérémonie de remise des prix de la première édition du Prix Bank Al-Maghrib (BAM) pour la recherche économique et financière, qui s’est tenue sous la présidence du Wali de BAM , Abdellatif Jouahri. Il s’agit du Prix d’excellence décerné à Ilhame Lagrine, pour son travail de recherche « Crises de Sudden Stops à travers les pays et les décennies », du Prix d’encouragement, attribué à Salma Slimani, pour son travail de recherche « Les effets des chocs budgétaires et monétaires sur l’économie marocaine : Estimation d’un modèle DSGE », et du Prix coup de cœur, décerné à Ahmed Stitou, pour son travail de recherche « Banque, Monnaie et Taux optimal des réserves obligatoires ».

Libération

Rabat : les nuitées dans les EHTC en progression de 71% à fin mars

Les nuitées réalisées dans les Établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) ont progressé de 71% au niveau de la ville de Rabat à fin mars 2023, selon l’Observatoire du Tourisme. Ainsi, un total de 190.714 nuitées a été enregistré au cours du premier trimestre (T1), contre 111.252 au T1 de 2022 et 187.053 au T1 de 2019 (+2%), avec un taux d’occupation de 49%, d’après les statistiques de l’Observatoire sur le tourisme au Maroc au titre du mois de mars 2023.

Al Massae

Khénifra: lancement de la deuxième édition du programme « Awrach » destiné à la création de 1.251 emplois

La deuxième édition du programme « Awrach », destiné à la création de quelque 1.251 emplois au niveau de la province de Khénifra, a été lancée lors d’une cérémonie tenue en présence du gouverneur de la province, Mohamed Fettah. Cette réunion a été consacrée à l’examen des procédures et des mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre optimale de cette deuxième édition du programme « Awrach » en veillant, notamment, à garantir la convergence et la complémentarité entre l’ensemble des acteurs et des partenaires. S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province de Khénifra s’est félicité de la réussite de la première édition du programme, soulignant que l’esprit de citoyenneté exige la poursuite de la même démarche, afin de réussir à activer cette deuxième édition conformément aux exigences de la conjoncture.