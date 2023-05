Le Maroc devra importer 20 millions de quintaux; lancé en 2022, le parc d’exposition de Marrakech prend du retard et le chantier n’a même pas encore démarré ; la dématérialisation de l’attestation de l’assurance auto devrait voir le jour bientôt ; 5 milliards de dirhams : le coût financier du tabagisme au Maroc et un coût humain plus lourd encore… Voici une sélection de sujets traités ce vendredi par la presse nationale.

L’Economiste

Nouvelle approche pour l’achat du blé

Selon les données annoncées par le ministère de l’Agriculture dernièrement, la production nationale céréalière ne serait que de 55 millions de quintaux. Pour combler le déficit, le Maroc devra importer 20 millions de quintaux. «Or, si nous importons ces quantités, cela nous coûtera près de 720 millions de DH au lieu de 10 milliards de DH si on attend que le marché s’affole. D’autant que les perspectives de la bourse du blé sont baissières. C’est pour cela que nous avons demandé aux importateurs de se préparer pour se positionner sur le marché international afin d’importer ce qui suffira aux besoins de notre pays en céréales et cela jusqu ‘au 31 décembre prochain», a expliqué Fouzi Lekjaâ, ministre en charge du Budget. D’ici cette date, le gouvernement aura une vision claire sur le déroulement de la prochaine saison agricole. En attendant, la convention signée avec les professionnels porte sur l’importation de 25 millions de quintaux.

L’Economiste

Marrakech : du retard pour le parc d’exposition

Marrakech abritera les Assemblées annuelles 2023 de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). La nouvelle feuille de route du tourisme a prévu, entre autres, une rubrique budgétaire pour les parcs d’exposition, notamment celui de Marrakech qui devrait étoffer l’offre MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions). En 2022, le Marrakech Convention e & Exhibition Center, fruit d’un partenariat entre le conseil de la région Marrakech-Safi, la Société marocaine de l’ingénierie touristique (SMIT), le ministère du Tourisme, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Intérieur, la wilaya de la région Marrakech-Safi et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) a vu le jour. Un investissement de 937 millions de DH a été annoncé pour le futur palais des congrès et parc d’exposition qui devait être édifié sur plusieurs hectares pour permettre d’y construire un palais d’exposition à l’image de ce qui se fait dans les grandes destinations MICE comme Paris ou encore l’Espagne. Sur le terrain, cette infrastructure prend beaucoup de retard et le chantier n’a même pas encore démarré.

Le Matin

Attestation de l’assurance auto : la dématérialisation imminente

La Fédération marocaine des sociétés d’assurance et de réassurance reste déterminée à déployer le projet de dématérialisation de l’attestation de l’assurance automobile ce deuxième trimestre. Ce chantier est mené en partenariat avec l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Pour la profession, les nouvelles technologies sont un levier important pour l’évolution du métier de l’assurance et pour l’amélioration de l’expérience client. En 2022, le secteur automobile a généré plus de 13,7 milliards de DH de primes, soit 25,2% du chiffre d’affaires global réalisé par le secteur des assurances.

L’Opinion

Produits agricoles et alimentaires US : les exigences d’admission sur le marché marocain sous la loupe de l’USDA

Les exportations de produits alimentaires et agricoles américains vers le Maroc se sont élevées à 608 millions de dollars en 2022, en hausse de 6% par rapport à 2021 (573 millions de dollars). Le Royaume, seul partenaire de l’Accord de Libre-Échange (ALE) des États-Unis en Afrique, reçoit principalement le maïs américain, les produits à base de soja et les amandes avec des opportunités limitées pour les biens de consommation. C’est ce qui ressort d’un récent rapport du Département US de l’Agriculture (USDA) sur les exigences et les procédures réglementaires marocaines en matière d’importation de produits alimentaires et agricoles. En matière d’étiquetage, l’USDA signale que les exigences marocaines s’appliquent à tous les produits expédiés dans des emballages de vente au détail. Pour éviter les problèmes de dédouanement, les exportateurs doivent se conformer à toutes les exigences marocaines en matière d’étiquetage. Cela comprend la vérification que toutes les informations d’étiquetage en langue marocaine sont précises et lisibles.

Les Inspirations Éco

Tabagisme au Maroc : un coût économique et humain très lourd

5 milliards de dirhams. C’est le coût estimé du tabagisme pour l’économie marocaine. Une facture trop lourde, au vu des besoins urgents dans certains secteurs comme la santé ou l’éducation, et des nombreux enjeux que le Maroc doit prendre en considération dans l’élaboration de son nouveau Modèle de développement. La lutte contre le tabagisme a été l’objet d’une table ronde organisée au siège du groupe Horizon Press, qui a mobilisé les experts du Cercle des ÉCO. Ces derniers sont unanimes : la lutte contre le tabagisme doit être un combat de tous les instants, mais surtout une action coordonnée de toutes les composantes de la société, qu’il s’agisse des politiques, de la communauté scientifique, ou de la société civile. «Tout le monde, de sa position, a la responsabilité de chercher des solutions pour lutter contre ce fléau», rappelle Fatima Mazzi, médecin et membre de la Commission des affaires sociales au Parlement.

Les Inspirations Éco

Mobilité verte : Marrakech se dote de 20 bus électriques

Afin de s’aligner sur la stratégie 2050 de réduction des émissions nocives du Maroc et de réduire l’empreinte carbone de son réseau routier, Marrakech Transport et l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) ont uni leurs forces pour mettre en place un réseau de 20 bus électriques respectueux de l’environnement dans la Ville ocre. Dans le cadre de cet accord, un système de transport intelligent sera mis en place pour un coût total de 5,1 millions de dollars afin d’améliorer la gestion des transports. L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est de 7,5 millions de dollars.