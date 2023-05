Le ministre ukrainien des Affaires étrangères invite les entreprises marocaines à contribuer à la reconstruction de l’Ukraine après la guerre; des interrogations sur les effets de ces récentes pluies sur la moisson; La Banque Mondiale invite le Maroc à disposer d’un vrai programme lié à l’activité verte.

Voici une sélection de sujets abordés par la presse nationale ce mercredi.

L’Economiste

Ministre ukrainien des Affaires étrangères: « Les opérateurs marocaines doivent être prêts pour démarrer immédiatement les chantiers » en Ukraine après la guerre

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a appelé les opérateurs marocains à saisir les opportunités offertes par Kiev. “Les opérateurs marocains (…) pourront (…) avoir de grandes opportunités en Ukraine… L’Ukraine sera l’un des plus grands chantiers de reconstruction… Quand nous remporterons cette guerre, les opérateurs marocains doivent être prêts pour démarrer immédiatement les chantiers”, a-t-il expliqué dans un entretien accordé au journal. Kuleba, qui a effectué lundi une visite au Maroc, a estimé qu’“il y a une volonté politique des deux côtés visant à propulser nos relations économiques”, promettant un “accord-cadre” sur la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la cybersécurité. Le chef de la diplomatie ukrainienne a également souligné que les secteurs pharmaceutique, des services digitaux, et de l’énergie verte présentent également des opportunités d’affaires à développer entre les entreprises ukrainiennes et marocaines.

L’Economiste

Précipitations : les céréales en danger?

Oui, la pluie est toujours la bienvenue, même tardive. Un soulagement pour les agriculteurs, dont le moral en a pris un coup cet hiver. Cependant, des interrogations s’imposent sur les effets de ces récentes pluies sur la moisson. «Cette pluie est bénéfique pour les cultures maraîchères. Les fruits et légumes vont tirer avantage de ces précipitations. Elle a aussi un effet positif sur les réserves des barrages en augmentant leur niveau», souligne Mohammed Bajeddi, ingénieur agroéconomiste. Pomme de terre, oignon, tomate, melon, pastèques…profiteront de ces pluies printanières. Elles auront aussi un effet bénéfique sur le couvert végétal pour nourrir le bétail. Cela allégera la pression sur les éleveurs. «Les pluies survenant en période de moisson alors que les céréales sont à maturité affectent le blé par une baisse du poids spécifique du grain», précise le président de Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), Rachid Benali. Selon lui, «les superficies non récoltées sont encore nombreuses». Le risque est donc important.

Le Matin

Banque mondiale : le Maroc doit aller sur le marché des obligations vertes

La Banque mondiale n’est pas peu fière d’accompagner le Maroc dans ses plus grands chantiers stratégiques. Elle travaille actuellement avec le ministère des Finances sur le budget sensible au climat. Pour les responsables de l’institution de Bretton Woods, le pays doit aller sur le marché des obligations vertes. Mais pour cela, il faut disposer d’un vrai programme lié à l’activité verte et surtout faire du reporting auprès des acquéreurs de ces obligations.

L’Opinion

Opération Marhaba : vers une nouvelle flambée des tarifs de la traversée?

A l’instar de l’année dernière, on risque d’assister à une nouvelle flambée des prix de la traversée maritime durant la prochaine opération «Marhaba», qui devrait débuter dans quelques semaines. Les tarifs proposés par les compagnies demeurent élevés. Certains professionnels du secteur maritime n’excluent pas une entente sur les prix entre compagnies maritimes, car, pour elles, cette haute saison est l’occasion rêvée pour se rattraper sur le reste de l’année. Le Maroc, qui ne dispose pratiquement plus de flotte maritime, peut mieux tirer profit de l’opération Marhaba en doublant le nombre de ses navires opérationnels, qui ne sont plus qu’au nombre de six. «Les prix des billets de la traversée maritime ont augmenté de façon importante sur les lignes reliant les ports du Sud de l’Espagne (Tarifa, Algesiras) aux ports marocains, alors que sur les lignes reliant ces mêmes ports espagnols aux ports des enclaves de Sebta et Melillia, les offres sont nettement moins chères», déclare Ali Kadiri, Président de l’Association régionale de l’industrie hotelière (Tanger-Tétouan-Al Hoceima).

L’Opinion

Stress hydrique : en attendant la méga-station de Casablanca, le chantier de dessalement avance

La gestion du stress hydrique occupe désormais une partie importante de l’agenda parlementaire. Cette question est toujours à l’ordre du jour à chaque fois que le ministre de ľ’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, se rende à la Chambre des Représentants pour rendre compte de sa politique aux députés. Bientôt les villes d’El Jadida et de Safi seront alimentées en eau potable par le biais du dessalement des eaux de mer grâce à un projet mené par l’Office Chérifien des Phosphates (OCP). Un projet qui sera opérationnel dès juillet 2023, a fait savoir le ministre en réponse aux questions des députés lors de la séance parlementaire hebdomadaire dédiée aux questions orales. Maintenant, le calendrier est clair. On devrait connaître l’identité de la société adjudicatrice en août prochain, selon Baraka, qui a rappelé que c’est à l’ONEE qu’incombe le traitement des offres relatives à l’adjudication.

Al Ahdath almaghribia

Hayar met en avant le rôle des médias dans l’amélioration de la situation de la femme

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a mis l’accent sur l’importance du rôle des médias dans le changement et l’amélioration des condition de la femme marocaine. S’exprimant lors d’un colloque organisé par son département en partenariat avec l’ambassade de Jordanie à Rabat sur le thème « Médias amis de la femme : pour construire une image positive loin de tout stéréotype », Hayar a souligné que les médias sont actuellement l’un des moyens les plus importants et les plus influents dans la construction des sociétés du savoir, permettant ainsi de faire évoluer les conceptions et promouvoir les connaissances sociétales à travers le développement et la consécration des concepts pour faire ressortir les valeurs nobles qui contribuent au progrès intellectuel des sociétés.