Supermarchés: supermarges et hyper-prots… sur votre dos ?, Terres rares: Le Maroc fait bonne mine, L’anglais handicape-t-il le commerce extérieur du Maroc ?…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 27 mai 2023:

Telquel

Supermarchés: supermarges et hyper-prots… sur votre dos ?

Avec une augmentation spectaculaire de près de 16,3% de l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires au mois d’avril dernier, selon les chiffres officiels, la question des bénéfices réalisés par les entreprises resurgit dans le débat public. En première ligne, les grandes surfaces sont soupçonnées par plusieurs experts de maximiser leurs marges aux dépens des consommateurs. Est-ce vrai ?

Le Canard Libéré

Terres rares: Le Maroc fait bonne mine…

Si le Maroc n’est pas un producteur d’énergies fossiles, il dispose d’un énorme potentiel en minerais stratégiques qui déterminent les nouvelles alliances géostratégiques mondiales. Situé dans les eaux territoriales nationales, le Mont Tropic, longtemps convoité par l’Espagne, fait partie de ces gisements très précieux. Un article paru dans le quotidien espagnol la Razon (21 mai) relance le fameux dossier du Mont Tropic sur lequel médias et experts, vrais ou supposés, ont tartiné de long et en large en le présentant comme la pomme de discorde entre le Maroc et l’Espagne…

Maroc Hebdo

L’anglais handicape-t-il le commerce extérieur du Maroc ?

Les opérateurs marocains peinent encore à conquérir ou à percer les marchés nord-américains et asiatiques ou même ceux des pays anglophones de l’Afrique de l’ouest. Pendant longtemps et jusqu’à un passé récent, au sein même de la CGEM, on évoquait la langue anglaise comme un principal obstacle pour la conquête de ces marchés. Aujourd’hui, il est vrai, ce problème se pose avec moins d’acuité du fait de l’émergence d’un nouveau profil d’hommes d’affaires lauréats de grandes écoles américaines ou nord-américaines ou ayant fait leurs études supérieures dans la langue de Shakespeare. Mais ce n’est malheureusement pas le cas de tous les patrons. L’adoption de la langue anglaise est devenue une condition sine qua non pour améliorer la compétitivité du pays et sa présence sur le marché mondial par la diversification des destinations de nos biens et services.

Finances News

Inflation: le taux directeur et le consensus de marché

Les tensions sur les prix sont-ils définitivement en train de s’estomper? Si les niveaux de prix restent élevés, la tendance au niveau mondial est cependant une baisse du taux d’inflation, au Maroc, après un premier trimestre 2023 où les pressions inflationnistes se seraient accentuées, avec une hausse des prix à la consommation de 9,4%, au lieu de +8,3% au trimestre précédent et +4% un an plus tôt, l’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’avril 2023, une hausse de 1,4% par rapport au mois précédent. A presqu’un mois de la tenue du prochain Conseil de la Banque centrale, l’on se demande si la politique de resserrement monétaire va se poursuivre. Pour plusieurs observateurs et institutions internationales, BAM devrait prolonger son durcissement monétaire pour au moins ancrer les anticipations d’inflation des agents économiques. Face à ce qui semble être un consensus de marché, l’économiste Rachid Achachi a un avis moins tranché. Il ne croit pas que BAM doive continuer sa politique restrictive «du point de vue des besoins de l’économie réelle, parce que l’effet des dernières hausses du taux directeur a été davantage psychologique que monétaire”.

La Nouvelle Tribune

Gazoduc Nigeria-Maroc, un projet parmi “les plus ambitieux” du continent

“Le gazoduc Nigeria-Maroc est l’un des projets les plus ambitieux que nous ayons. Il va coûter plus de 25 milliards de dollars, mais surtout, il va relier 11 pays d’Afrique de l’Ouest à nos sources de gaz”, a déclaré le PDG de la Compagnie pétrolière nationale du Nigeria (NNPC), Malam Mele Kyari. A travers ce projet, “nous allons créer de la prospérité autour du Nigeria”, a-t-il expliqué dans un entretien accordé au quotidien nigérian “Daily Trust”. Ce projet historique devrait établir un record en tant que plus long gazoduc offshore du monde, couvrant environ 5.600 km à travers 11 pays africains. Le gazoduc Nigeria-Maroc est l’un des projets phares liant les deux pays en passant par plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Les études de ce mégaprojet sont à un stade avancé et des mémorandums d’entente ont été signés lors des derniers mois.