Ambassadeur du Japon au Maroc: “Le Maroc, un partenaire important de la diplomatie japonaise” ; Au Maroc, la BAD veut adopter une stratégie “mieux intégrée” ; Exportations vers l’Espagne: le Maroc perd de son “poids” ; La résilience de l’économie nationale sous la loupe de BNP Paribas ; Les investissements marocains cartonnent en Afrique ; Sciences infirmières: un congrès pour connecter les pays africains ; Initiative Royale pour l’Atlantique : Omar Hilale dissèque les enjeux et la portée d’un projet porteur d’espoir pour le Sahel ; Signature d’une convention de partenariat pour le lancement des projets de reconstruction et de restauration à la ville sainte d’Al-Qods… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Les Inspirations éco

Ambassadeur du Japon au Maroc: “Le Maroc, un partenaire important de la diplomatie japonaise”

L’ambassadeur du Japon dans le Royaume, Kuramitsu Hideaki, porte un regard très positif sur l’état de la coopération maroco- japonaise, construite sur des relations historiques d’amitié et de partage. La coopération bilatérale est multiforme. “Au cours des dernières années, le développement de ces relations dans le domaine économique a été remarquable, avec plus de 70 entreprises japonaises opérant au Maroc qui auraient créé environ 50.000 emplois”, a affirmé l’ambassadeur du Japon dans le Royaume, Kuramitsu Hideaki. “Le Maroc est un partenaire important de la diplomatie japonaise afin de renforcer les relations avec des pays au Moyen-Orient et en Afrique”, a-t-il souligné dans un entretien accordé au journal. Le Japon s’est déjà efforcé de renforcer ses relations avec le Maroc à plusieurs niveaux et continuera à œuvrer activement en faveur d’une coopération encore plus étroite, a-t-il ajouté.

Au Maroc, la BAD veut adopter une stratégie “mieux intégrée”

La Banque africaine de développement (BAD) a dévoilé sa proposition de stratégie d’assistance envers le Maroc pour les cinq prochaines années. Ce programme indicatif d’opérations pour la période 2024-2029 comportera annuellement des opérations souveraines et non souveraines. En 2024, le programme opérationnel indicatif propose 5 opérations souveraines pour un montant de 605 millions de dollars (455 millions d’UC) dont une opération d’appui programmatique (OAP) dans le domaine du développement des compétences et des réformes sectorielles dans l’eau et l’énergie qui s’étendra jusqu’à 2025. Sur le guichet privé, la banque soutiendra deux opérations par an sur la période, lit-on dans le document.

Exportations vers l’Espagne: le Maroc perd de son “poids”

Au fil des ans, le Maroc a pu se démarquer sur les marchés internationaux – principalement européens – en matière d’exportations de produits agricoles. L’essor est tel que le pays a décroché la première position en tant qu’exportateur de tomates vers les pays européens, détrônant ainsi des pays qui étaient pionniers dans le domaine comme l’Espagne. Les dernières statistiques indiquent que l’Espagne a importé des tomates du Maroc d’une valeur de 83,6 millions d’euros en 2023. Ceci dit, la péninsule ibérique importe également d’autres fruits et légumes frais ou réfrigérés. Les exportations durant l’exercice 2023 ont atteint une valeur de 683,6 millions d’euros. Mais en dépit de ces chiffres, les données montrent un recul des importations depuis le Maroc. La valeur des exportations de produits agroalimentaires espagnols vers le marché marocain a augmenté dans une plus grande mesure que les importations marocaines à partir de l’Espagne.

L’Opinion

La résilience de l’économie nationale sous la loupe de BNP Paribas

Dans une nouvelle note de recherche, BNP Paribas a souligné la résilience du Maroc face aux chocs conjoncturels. Mesures prudentielles, plan de réhabilitation post-séisme, mesures dédiées à l’édification de l’Etat social… autant d’exemples cités par les analystes de la banque française, qui rassure sur la stabilité macroéconomique du Royaume. BNP Paribas liste ainsi une série d’indicateurs confortant ses hypothèses, dont la réduction du déficit budgétaire, l’accès du Maroc aux marchés financiers internationaux à des conditions favorables, sans oublier le pilotage adéquat de la politique économique. La note alerte, cependant, sur la volatilité de la conjoncture et le coût des chantiers engagés par le gouvernement, qui peuvent impacter les équilibres de l’économie nationale.

Les investissements marocains cartonnent en Afrique

Le Maroc arrive en tête des pays africains dont les investissements avaient la plus grande portée continentale sur la période 2017-2022, selon un rapport conjoint de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) et de l’Union Africaine (UA), sur l’investissement dans le développement durable en Afrique. Dans le détail, les investissements directs marocains réalisés en Afrique ont ciblé principalement les pays d’Afrique de l’Ouest, mais aussi d’Afrique centrale et de l’Est. De plus, le rapport a relevé également que le Maroc représentait plus de 50% des investissements sortants d’Afrique du Nord et ciblant d’autres pays africains sur la même période. Parmi les entreprises dont les investissements s’avèrent durables et à grand impact pour l’Afrique, le rapport cite le groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP).

L’Economiste

Sciences infirmières: un congrès pour connecter les pays africains

Connecter l’ensemble des acteurs marocains et africains rattachés aux sciences infirmières et aux professions de la santé pour faire avancer la recherche. C’est le pari tenu par la faculté Mohammed VI de l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé, qui vient de tenir à Casablanca un ler Congrès africain. Une rencontre qui a compté plusieurs centaines de participants et qui était marquée par les signatures de plusieurs conventions stratégiques. Durant près de 72 heures, 800 infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes ou encore techniciens de laboratoires provenant du Maroc et d’une quinzaine d’autres pays africains ont été formés afin d’améliorer la qualité des soins au sein des structures de santé de ces pays. «Cette manifestation est une première. Elle a permis à ses participants de partager leurs connaissances et de débattre des dernières avancées du domaine pour pouvoir relever les prochains défis en matière de santé en Afrique», confie le doyen de la faculté des sciences et techniques de santé Rachid Fares.

Le Matin

Initiative Royale pour l’Atlantique : Omar Hilale dissèque les enjeux et la portée d’un projet porteur d’espoir pour le Sahel

Le représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilale, est revenu en détail sur toutes les dimensions de l’Initiative Royale pour l’Atlantique ainsi que sur ses enjeux, ses objectifs et ses ambitions. Dans une intervention lors de la troisième édition du Forum annuel MD Sahara, organisé les 10 et 11 mai à Rabat, le haut responsable a salué la démarche visionnaire mobilisatrice de nouveaux potentiels de coopération gagnant-gagnant et de co-développement de l’espace atlantico-sahélien dans une Afrique comptant sur ses propres ressources et ouverte sur le monde.

Signature d’une convention de partenariat pour le lancement des projets de reconstruction et de restauration à la ville sainte d’Al-Qods

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a signé une convention de partenariat et de coopération avec l’Association marocaine d’appui à la reconstruction en Palestine, portant sur le lancement d’un ensemble de projets de reconstruction et de réhabilitation dans la Ville sainte. Signée par le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, et le président de l’Association marocaine d’appui à la reconstruction en Palestine, Mohamed Jamal Bouzidi, «l’annexe à la convention sur les anciens quartiers» concerne 100 interventions ciblées réparties sur nombre de biens immobiliers avec une enveloppe budgétaire s’élevant à un million de dollars américain, financées par le Maroc.