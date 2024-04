La saison agricole sera-t-elle sauvée ?, les étudiants en médecine en grève, l’Espagne va reconnaître les permis marocains, gaspillage alimentaire ou encore dialogue social…, voici les principaux titres de vos quotidiens ce mardi 2 avril 2024:

L’Economiste

Création d’entreprises: la digitalisation en marche

Ryad Mezzour peut pousser un ouf de soulagement. Le ministre de l’Industrie et du commerce est arrivé à faire adopter par le dernier conseil de gouvernement le projet de décret attendu depuis plusieurs années. Il s’agit du texte qui fixe les modalités et les procédures de création et d’accompagnement des entreprises par voie électronique, sachant que la loi a été approuvée en 2017. Il faut dire que le projet de décret, examiné une première fois par un conseil de gouvernement en septembre dernier, n’avait pas abouti. Il fallait approfondir les concertations avec les acteurs concernés. Aujourd’hui, c’est chose faite.

Le Matin

Arboriculture, maraîchage de plein air, cultures de printemps et fourrage… l’espoir persiste

Si le retour de la pluie en mars apporte un répit bienvenu dans un contexte de sécheresse sévère qui se prolonge depuis six ans, la saison agricole s’en trouvera-t-elle par conséquent améliorée ? Selon l’ingénieur agronome Abdelmoumen Guennouni, les effets de ces précipitations varieront d’une culture à l’autre. Alors que pour l’arboriculture et le maraîchage de plein air, leur impact sera bénéfique, pour les grandes cultures telles que les céréales et les légumineuses, les effets sont en revanche quasiment nuls, étant donné que nous ne sommes qu’à un mois du début des moissons.

En grève, les étudiants en médecine annoncent «la marche de la résistance» pour le 25 avril.

Le spectre d’une année blanche plane toujours sur les Facultés de médecine au Maroc. Les étudiants, en grève depuis plus de 3 mois, continuent de boycotter les examens et les stages. Ils se disent décidés à poursuivre leur mouvement de protestation, particulièrement après la prise de mesures disciplinaires à l’encontre de 66 étudiants suspendus pour des durées allant d’une à deux années. Dans un communiqué publié lundi, les étudiants annoncent une série de mesures qui commenceront par l’organisation de rencontres de communication, pour se poursuivre avec l’organisation d’une marche nationale le 25 avril prochain sous le signe «la marche de la résistance».

Conserves de tomates: un droit antidumping de 29,93% sera appliqué sur les importations d’Égypte

Les importations de conserves de tomates originaires d’Égypte seront soumises à un droit antidumping de 29,93%. Cette mesure a été déterminée sur la base de la marge de dumping calculée par les services du département du Commerce à l’issue de la phase préliminaire de son enquête antidumping initiée depuis août 2023 sur les importations de ce produit. Les investigations menées ont confirmé l’existence d’un dommage pour la filière de production nationale lequel a été matérialisé, entre autres, par la baisse de la part de la production locale dans la consommation nationale, la stagnation de l’emploi et l’instabilité du retour sur investissement.

Les Inspirations Eco

OPA européenne sur les chauffeurs marocains

Après l’Italie, c’est au tour de l’Espagne de reconnaître les permis marocains sur son territoire. En effet, le gouvernement espagnol a fait un pas important vers le renforcement des liens avec le Maroc en modifiant l’accord bilatéral sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux. Ce nouvel accord vient d’être publié au Bulletin officiel du pays par le ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération. Désormais, la procédure d’octroi de licences aux chauffeurs de camions marocains sera plus simple. Plus besoin de passer un examen théorique et pratique pour l’échange des licences professionnelles. Toutefois, cette mesure ne s’applique pas à tous les chauffeurs de camions.

Gaspillage alimentaire: 113 kg de nourriture jetés par an et par habitant au Maroc

Les ménages marocains ont gaspillé l’équivalent de 4,3 millions de tonnes de nourriture en 2022, soit 113 kg/an par habitant par rapport à 3,3 millions en 2021 (91 kg/an). Une chose est sûre, le gaspillage alimentaire a affiché une augmentation de 1 million de tonnes en comparaison avec 2021 alors que la moyenne par habitant a augmenté de 22 kg, d’après les estimations contenues dans le rapport 2024 sur l’indice de gaspillage alimentaire du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Alors que 783 millions de personnes sont touchées par la faim et qu’un tiers de l’humanité est confronté à l’insécurité alimentaire, les ménages dans le monde ont jeté en 2022 l’équivalent d’un milliard de repas chaque jour, selon ce rapport. Au niveau de la zone du Nord de l’Afrique, c’est l’Égypte qui gaspille le plus de nourriture soit 18 millions de tonnes (172 kg/hab).

L’Opinion

Dialogue social: Akhannouch face à une équation complexe

Reporté à cause du séisme d’Al-Haouz, le nouveau round du dialogue social est jugé décisif de par les décisions qui devraient en découler. Actuellement, l’heure est aux échanges des points de vue. Après une semaine de rencontres enchaînées avec les partenaires sociaux, le gouvernement a tâté le terrain des revendications syndicales et patronales. Pour l’instant, la hausse des salaires, notamment du SMIG, et la réforme de l’Impôt sur le Revenu (IR) s’imposent comme des thèmes majeurs du nouveau round. Alors que la baisse de la pression fiscale sur les classes moyennes fait consensus, la hausse générale des salaires fait débat, surtout du côté des petites et moyennes entreprises. Idem pour le secteur public où l’Etat est en face de choix budgétaires complexes. Une équation compliquée.