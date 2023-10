Des milliers de Marocains manifestent ce dimanche à Rabat en solidarité avec les Palestiniens, à la suite des frappes israéliennes meurtrières en réponse à l’opération « Déluge d’Al Aqsa » lancé par le Hamas le 7 octobre, réclamant « la criminalisation » de la normalisation entre Rabat et l’Etat hébreu.

Les manifestants, réunis à Bab El Had marchent vers le Parlement au centre de la capitale du Royaume, ont brandi des pancartes condamnant «l’agression sioniste contre la bande de Gaza», scandant des slogans antisionistes.

« Cessons les guerre, les Etats-Unis sont l’ennemi des Peuples », scandent les manifestants.

«Le peuple veut la criminalisation de la normalisation», clament les protestataires.

Cette manifestation intervient alors que l’armée de l’occupation israélienne s’apprête à lancer une offensive terrestre dans le nord de la bande de Gaza, pilonnée sans relâche, pour anéantir le mouvement de la Résistance palestinienne Hamas, responsable de l’attaque la plus meurtrière commise sur son sol, le 7 octobre.

Au cours de 8 jours d’hostilités, 2.329 Palestiniens sont tombés martyrs, dont des centaines d’enfants à la suite des frappes israéliennes sur la bande de Gaza.

Alors que les frappes aériennes se poursuivent sans relâche, le Tsahal continue d’exhorter les Gazaouis vivant dans le nord de la bande –environ 1,1 million de personnes sur une population totale de 2,4 millions– à fuir vers le sud au plus vite, tout en accusant le Hamas, qui s’oppose à cette évacuation, de ne pas « laisser les gens » partir.

As Israel continues to lay siege to Gaza, powerful scenes of solidarity with Palestine from Rabat. Hard to estimate the scale of these protests, but at least tens, if not hundreds, of thousands peacefully expressing deep anger and grief. pic.twitter.com/A5oShWPRtu

— Allison L McManus (@AllisonLMcManus) October 15, 2023