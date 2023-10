La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux des supporters du Raja de Casablanca entonnant un chant en solidarité avec la cause palestinienne a mis hors de ses gonds le très conservateur média espagnol la Razón.

Pour ce média, le chant des supporters Rajaouis entonné durant le match opposant les Verts au Moghreb de Tétouan (MAT) dimanche dernier au complexe Mohammed V “suscite de l’inquiétude et de la controverse”!

Sa preuve ? “Les nombreux drapeaux de la Palestine sont visibles dans les tribunes, car la Palestine est actuellement en conflit avec Israël en raison des attaques du Hamas”, raisonne la Razón (la raison en espagnol).

Le journal considère qu’agiter des drapeaux de la Palestine occupée est une exaltation au terrorisme est une preuve de l’appui inconditionnel des Verts “au groupe terroriste du Hamas”!

Fans of Moroccan football club Raja CA cheered in support of Palestine and raised Palestine flags during a match that took place on Sunday at the Mohammed V football stadium in Casablanca pic.twitter.com/yV1NuNgHuP — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 9, 2023

“Ces images ont suscité des inquiétudes sur les réseaux sociaux et au sein de la communauté internationale, d’autant plus que le Maroc est l’un des hôtes confirmés de la Coupe du Monde 2030, une candidature récemment approuvée par la FIFA, aux côtés de l’Espagne et du Portugal”, poursuit, imperturbable, le média porte-parole de la droite espagnole.

Or, un simple tour sur la Toile dément ces contre-vérités et révèle une ignorance ancrée chez la droite espagnole lorsqu’il s’agit du Maroc.

Pis encore! La Razón pousse le bouchon loin en livrant un constat lapidaire concernant la capacité du Maroc à organiser une compétition sportive à dimension mondiale sans tomber dans la partialité !

“L’événement sportif le plus important au monde devrait être un moment d’unité et de célébration, et la présence de manifestations de soutien à un groupe terroriste et la célébration d’un conflit armé soulèvent des questions sur la capacité à garantir un environnement sûr et apolitique lors du tournoi”, s’interroge faussement le média ibérique.

Ce n’est pas la première fois que le mythique club casablancais affiche son soutien à la cause palestinienne, considérée comme une question fondamentale et cruciale dans la politique étrangère du Royaume.

Pas plus loin que vendredi dernier, le Secrétaire Général du Comité Exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Cheikh, a salué, à Rabat, les positions fermes et constantes du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, au sujet de la cause palestinienne.

De même, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita avait rappelé, à cette même occasion, la position constante du Maroc concernant la cause palestinienne, mettant l’accent sur l’intérêt particulier accordé à cette question par le Roi qui n’a eu de cesse d’exprimer le soutien constant du Maroc aux droits légitimes du peuple palestinien à l’établissement de son État dans les frontières de 1967, avec Al Qods-Est comme capitale, dans le but de préserver la stabilité dans la région.