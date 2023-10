L’ambassade des Etats-Unis au Maroc a appelé les ressortissants américains à faire preuve de vigilance et d’éviter les manifestations pro-Palestine prévues prochainement au royaume.

« Des manifestations sont prévues dans les prochains jours dans tout le Maroc. L’ambassade des États-Unis réitère l’importance de maintenir un niveau élevé de vigilance et d’avoir une bonne connaissance de la situation à proximité des protestations et des manifestations », lit-on dans un communiqué de l’ambassade.

Les ressortissants américains au Maroc sont également encouragés à consulter les recommandations aux voyageurs du Département d’État pour le Maroc, qui conseillent aux citoyens américains d’éviter les manifestations et les foules, de rester vigilants dans les endroits fréquentés par les touristes et d’être prêts à ajuster leurs plans de voyage, ajoute la même source.

La représentation diplomatique US souligne que « bien que nous n’ayons pas connaissance de menaces spécifiques et crédibles contre les citoyens américains au Maroc à l’heure actuelle, les voyageurs à destination et en provenance du Maroc sont invités à s’inscrire au Smart Traveler Enrollment Program (STEP) afin de recevoir des alertes et d’être plus facilement localisés en cas d’urgence ».