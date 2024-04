La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura, ciblée par l’extrême droite en France pour son éventuelle participation aux JO de Paris, domine les nominations, dans six catégories, de la 2e édition des Flammes, récompenses musicales du rap et autres musiques urbaines.

La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde et interprète de « Djadja », son tube de 2018 aux plus de 950 millions de vues sur YouTube, a déjà remporté ce trophée l’an passé.

Elle arrive cette année devant ses homologues masculins Gazo, Tiakola et Werenoi, selon ces nominations dévoilées lundi.

La cérémonie est programmée le 25 avril, à Paris.

Flamme @spotifyfrance de l’album de l’année, les 3 nommé.e.s. « DNK », Aya Nakamura @AyaNakamuraa

« Sincèrement », Hamza @HamzaSauceGod

« Carré », Werenoi @we_renoi Rendez-vous le jeudi 25 avril pour découvrir, en direct de la cérémonie, les gagnant.e.s des Flammes 2024.… pic.twitter.com/lLTAe9hQiX — Les Flammes (@FlammesAwards) April 8, 2024

Les Victoires de la musique, axées sur la musique de variétés et critiquées pour l’avoir snobée avec un trophée anecdotique jusqu’alors, l’ont sacrée artiste féminine en février. Prix que la star r’n’b n’est pas venue chercher, pas plus qu’aux Flammes l’an dernier, alors qu’elle était dans la salle avant sa remise.

Depuis que le magazine L’Express a émis l’idée qu’elle chante un morceau d’Edith Piaf à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet, elle est dénigrée par l’extrême droite.

« Elle ne chante pas français, elle ne chante d’ailleurs pas +étranger+ non plus, elle chante on ne sait pas quoi« , avait lancé Marine Le Pen du Rassemblement National.

On a pu lire sur une banderole du collectif identitaire Les Natifs : « Y’a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako« .

Tom Brunet, co-producteur de la cérémonie des Flammes, fustige un « biais raciste ».

« C’est encore incroyable de se dire qu’en 2024, des gens peuvent dire n’importe quoi — pas juste j’aime ou pas — juste parce qu’elle est noire« , commente-t-il pour l’AFP. « Tenter de la rabaisser, c’est dangereux, ça crée encore plus de fractures« .

Les Flammes sont nées de l’association de Yard, média et agence de communication dont Tom Brunet est co-fondateur, avec Booska-P, autre média. Spotify, plateforme leader du streaming musical, est associée depuis le début à l’événement.