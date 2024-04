L’international marocain Abderrazzak Hamdallah a sévèrement critiqué Walid Regragui, reprochant au sélectionneur national de ne pas lui avoir accordé assez de temps de jeu après le Mondial-2022.

L’attaquant d’Al-Ittihad saoudien n’a pas maché ses mots à propos de sa relation avec Walid Regragui lors d’un entretien sur la chaîne YouTube du journaliste sportif Khalid Yassin.

« Je reproche à Regragui de ne m’avoir fait jouer que dans une orpheline mi-temps après la Coupe du monde 2022 lors du match contre le Cap-Vert, qui reste une équipe forte et distinguée. Il m’avait remplacé immédiatement après la fin de la première mi-temps « , a lâché le joueur de l’équipe saoudienne d’Al Ittihad de Djeddah.

« Lorsqu’il m’avait convoqué pour la première fois, il m’avait dit : pourquoi on dit de toi que tu es un joueur difficile. J’ai rétorqué : est-ce que tu m’as convoqué pour me poser cette question », a raconté HamadAllah, indiquant que « cette rencontre était l’occasion de poser les points sur les i et Regragui avait changé l’idée qu’il avait de moi ? »

Victime de préjugés depuis plusieurs années, Hamdallah qui reste l’un des meilleurs attaquants marocains a déclaré : « Si je n’avais pas été joueur professionnel, je n’aurais pas joué professionnellement hors du Maroc pendant 12 ans. J’aurais retourner au championnat national après trois ans ».

« Mon professionnalisme dans mes relations avec mes anciens entraîneurs, les directions des clubs et le public a fait de moi un joueur distingué », a-t-il poursuivi.

Mettant encore une fois la problématique du temps de jeu, l’international marocain a souligné que Ragragui « le convoquait aux matchs amicaux et ne m’incluait pas », s’interrogeant : « alors comment pourrait-on me juger, d’autant plus que je joue un rôle important au sein du club saoudien d’Al-Ittihad et que je marque des buts ? ».

Insistant sur son professionnalisme face à cette situation, Hamdallah a rappelé qu’il a fait preuve d’exemplarité à ce niveau avec l’équipe nationale marocaine lors de la Coupe du Monde au Qatar. « J’ai été l’un des joueurs qui ont motivé le groupe, même si je n’arrive pas à accpeter de rester sur le banc comme un remplaçant alors que je peux apporter ma pierre à l’édifice, et même faire la différence ».

« Tous les meilleurs buteurs et attaquants des clubs du championnat saoudien partent en sélection, sauf HamadAllah. Je n’ai eu une chance que récemment avec l’équipe nationale, mais mes meilleures périodes ont été avec Badou Zaki », a-t-il ajouté le deuxième buteur historique du championnat saoudien avec plus de 130 buts.

Interpellé dans ce sens par Khalid Yassine sur l’origine de ses problèmes avec les sélectionneurs Vahid Halilhodžić et Hervé Renard, il a assuré « ne pas savoir pourquoi il a une réputation d’être un joueur difficile ».

Le Goleador de la Saoudi pro league a également dézingué ce dernier. « Après le départ surprise de Badou Zaki, j’ai passé quatre ans de disette avec Hervé Renard qui écartait tous les joueurs des championnats du Golfe », s’est rappelé le joueur non sans amertume.