L’armée israélienne a dit dimanche avoir découvert un tunnel long de 55 mètres utilisé selon elle « pour du terrorisme » sous l’hôpital al-Chifa de Gaza, qu’elle fouille depuis mercredi pour trouver une base militaire du Hamas palestinien.

Ce tunnel se trouve à dix mètres de profondeur, a précisé l’armée, alors que des dizaines de patients se trouvent encore dans ce complexe hospitalier, le plus grand de la bande de Gaza, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

WHO leads very high-risk joint humanitarian mission to Al-Shifa Hospital in #Gaza

Earlier today, a joint UN humanitarian assessment team, led by WHO, accessed Al-Shifa Hospital in northern Gaza to assess the situation on the ground, conduct a rapid situational analysis, assess… pic.twitter.com/93uIdy8PVA

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 18, 2023