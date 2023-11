Forbes Middle East a dévoilé sa liste des “30 under 30” des jeunes leaders avant-gardistes du changement dans la région MENA. Pas moins de 6 marocains évoluant dans divers secteurs figurent dans ce classement. Qui sont-ils?

Ils sont jeunes et ont moins de 30 ans: six jeunes marocains ont été élus par Forbes Middle East dans sa liste des “30 under 30”. Leaders, rêveurs, créatifs et athlètes inspirants”, ils excellent dans divers secteurs allant du sport au commerce ou encore les sciences et technologies, souligne le prestigieux magazine.

قصص ملهمة لشباب تحت سن الـ30 الأكثر تأثيرًا وإبداعًا في عدد #فوربس الجديد، تابعوها وتعرفوا إلى باحثين وعلماء طوعوا التكنولوجيا لابتكار علاجات جديدة، وقادة لهم تأثير اجتماعي ورياضيين وفنانين، حققوا إنجازات واعدة. للمزيد: https://t.co/5QuoNddP3p pic.twitter.com/6XIIMdvOey — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) November 17, 2023

Dans la catégorie divertissement des “30 under 30”, le Maroc y est représenté à travers 4 candidats, parmi eux deux Lions de l’Atlas. Il s’agit notamment des milieux de terrain Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi.

D’après ledit magazine, ces deux joueurs “ont joué un rôle crucial dans le parcours historique du Maroc jusqu’aux demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022”. Concernant Amrabat, Forbes est également revenu sur sa dernière saison avec le club italien de la Fiorentina qui a d’ailleurs atteint les finales de la Coppa Italia et de l’UEFA Europa Conference League.

Quant à Azzedine Ounahi, le magazine met en exergue la carrière du joueur avant de rejoindre les clubs français du SCO d’Angers ou encore l’Olympique de Marseille, séduit par le Lion suite à sa remarquable prestation au Qatar 2022.

Dans le divertissement toujours, Faouzia Ouihya, plus connue sous le nom de scène Faouzia, figure elle aussi dans cette liste tant convoitée. La native de Casablanca a conquis l’industrie musicale nord-américaine “avec plus de 1,1 milliard de streams dans le monde à ce jour”.

Imprégnée par la richissime culture marocaine de son enfance, la chanson “RIP, Love” de Faouzia, qui vit actuellement au Canada, cumule plus de 107 millions d’écoutes depuis sa sortie. Pour Forbes Middle East, la marocaine fait partie des jeunes leaders dans son domaine.

Côté 7e art, c’est la jeune réalisatrice Zineb Wakrim qui a été mise à l’honneur par le magazine. Du haut de ses 22 ans, elle est la première réalisatrice marocaine sélectionnée dans la catégorie « Cinef » du Festival de Cannes 2023.

Elle est aussi la première marocaine à remporter le 3e prix de cette compétition grâce à son court métrage “AYYUR”, lune en amazigh. Fraichement diplômé de l’ESAV de Marrakech, “Wakrim est également une artiste visuel et une étudiante en psychologie”, et sa carrière ne fait que commencer.

Dans la catégorie “Commerce & Finance”, c’est Malak Bennani qui a suscité l’intérêt de Forbes. Celle-ci a cofondé avec sa sœur Maha Bennani, la marque spécialisée dans les lunettes tendances LNKO. Aujourd’hui, leur entreprise compte 12 points de ventes et 70.000 clients dans 24 pays.

“LNKO se développe actuellement sur le marché ouest africain et est active dans sept pays, dont le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Congo, la RDC et la Mauritanie », indiqué Forbes Middle East.

De leur côté, Zakaria Azemzi et Abdelaziz El Aiachi représentent le Royaume dans la catégorie Science et technologie. Fondée par ces jeunes marocains, AZA Petrosolutions est “spécialisée dans création de solutions logicielles et matérielles pour l’industrie pétrolière”, qui se trouve en plein essor ces derniers mois au Maroc.

Ces jeunes marocains proposent des solutions aux gérants et exploitants des entreprises de transport et de BTP, pour n’en citer que ceux-là, permettant de faire le suivi des stocks de carburant, de réduire les déchets et les coups à travers des analyses de données.

“Les produits d’AZA sont actuellement utilisés dans plus de 1 100 stations-service à travers le Maroc, avec plus de 86 clients”, explique Forbes Middle East sur son site.