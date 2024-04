À l’approche de la fenêtre estivale des transferts, les plus grands clubs de football commencent déjà à tâter le terrain en quête de talents. Plusieurs Lions de l’Atlas suscitent l’intérêt de grandes formations d’Europe.

Depuis la dernière Coupe du monde qui s’est déroulée au Qatar, les joueurs marocains ont la cote sur le marché des transferts. Plusieurs des protégés de Walid Regragui ont changé de clubs après le parcours historique qui les a menés en demi-finale de la grand-messe du football mondial.

Plus d’un an après, les joueurs marocains continuent de séduire. Quelques-unes des plus grandes écuries du football européen suivent de (très) près l’évolution des joueurs de la sélection marocaine. Certains ont même fait le premier pas en annonçant leurs intérêts aux clubs où évoluent les internationaux marocains.

Achraf Hakimi, l’une des stars du onze national, pourrait changer de championnat dès cet été. Le latéral droit du Paris Saint-Germain est annoncé par la presse espagnole au Real Madrid. Même si rien n’a été confirmé pour l’instant, l’éventuel transfert de son meilleur ami, Kylian Mbappé au club de la capitale espagnole pourrait faire pencher la balance dans ce sens.

Le n°2 des Lions de l’Atlas devrait faire son retour chez les Merengues après 3 ans au sein du PSG avec lequel il est toujours lié par contrat jusqu’en 2026. Les mêmes sources expliquent que la direction Madrilène serait, en fait, ouverte à l’idée d’accueillir à nouveau Hakimi. Surtout que l’actuel ailier droit du Real, Dani Carvajal, 32 ans, devrait mettre un terme à son aventure avec la Maison Blanche. Son contrat prend fin en 2025.

Hakim Ziyech, le nouveau capitaine de l’équipe du Maroc, pourrait aussi changer d’horizon. Après un passage au club anglais de Chelsea, marqué par plusieurs tensions, le natif de Dronten aux Pays-Bas s’est envolé en Turquie.

C’est donc grâce à un prêt avec option d’achat que le milieu de terrain et ailier droit s’est retrouvé à Galatasaray. Très attendu par le public turc, il n’a finalement pas réussi à décoller sous les couleurs rouge et jaune du club stambouliote. La raison? Depuis son arrivée, Ziyech fait face à nombre de blessure qui l’ont gardé loin des pelouses pendant plusieurs semaines. Il n’a joué que 16 matchs, toutes compétitions confondues, lors de cette saison.

Yarın Hakim Ziyech’i izleyeceğiz öyle bi şey yapacak ki zevkten kuduracağız 🔥 pic.twitter.com/RufZ4RxgXR — Virox (@Virox1905) April 1, 2024

Ainsi, le joueur devrait partir dès cet été. Du haut de ses 31 ans, « le magicien » et son agent seraient déjà en quête d’un nouveau club, un coin où il devrait finir sa carrière. L’Arabie Saoudite parait une piste sérieuse où son profil intéresse particulièrement plusieurs clubs. Avec sa baisse de forme, sa valeur marchande a pris un sacré coup. Sur la plateforme spécialisée dans les mercato, Transfertmarkt, le marocain est passé de 12 à 9 millions d’euros seulement.

Du côté de la Premier League, un des ambassadeurs du football marocain vit, aussi, une situation délicate. Il s’agit de Sofyan Amrabat, milieu de terrain défensif de Manchester United. L’histoire du « gladiateur » avec le club anglais devrait prendre fin cet été.

Amrabat et Man U se dirigent clairement vers la rupture. Depuis des mois maintenant, l’international marocains essuie des critiques de tout part. Dès son arrivée et après chaque titularisation, le joueur est pointé du doigt par les supporters des Red Devils ainsi que la presse britannique. L’on estime alors qu’il ne s’est pas habitué au rythme et à l’intensité de la Premier League.

Arrivé en prêt depuis la Fiorentina, Amrabat pourrait y revenir dès juin 2024… mais pas pour y rester. Au vu de la situation financière du club italien, le marocain devrait connaître un nouveau transfert à son retour en Serie A. En plus de Juventus qui cherche à muscler son milieu de terrain, un club saoudien serait également dans cette course. Ce club qui a préféré garder l’anonymat, aurait même présenter une « offre alléchante » au joueur.

En championnat belge, un marocain sort du lot: Bilal El Khannouss, pépite du KRC Genk et des Lions de l’Atlas. C’est l’un des jeunes talents le plus suivi par les grands clubs d’Europe. Le joueur intéresse, en effet, des grands noms de Ligue 1, Serie A, Premier League ou encore la Bundesliga.

@SkySport made a list of 8 clubs that are the most interested in Bilal El Khannouss this summer: 🇹🇷 Galatasaray.

🇩🇪 RB Leipzig.

🇩🇪 Borussia Dortmund.

🇩🇪 Bayer Leverkusen.

🇪🇸 Atletico Madrid.

🇮🇹 Roma.

🇵🇹 Benfica.

🇫🇷 Marseille. pic.twitter.com/dQVc2cvv5T — Lionstalk (@lions_talk_) March 5, 2024

Natif de de 2004, El Khannouss ne cesse de faire parler de lui. Depuis la CAN U23, qu’il a remporté avec le coach Issame Charaï ainsi que sa participation au Mondial 2022 sa valeur marchande ne cesse de grimper (25 millions d’euros). Avec son club, il brille de mille feux, en 28 matchs de la Jupiler League, le jeune marocain a marqué 3 buts tout en délivrant 6 passes décisives.

Ainsi, El Khannouss serait en passe de rejoindre Leipzig. Selon les dernières informations, le club allemand aurait d’ores et déjà entamé les procédures pour intégrer l’international marocain. D’autres clubs seraient sur sa piste à l’image du Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen ou encore l’Olympique de Marseille, Galatasaray, AS Roma, Atlético Madrid, Manchester United et Liverpool.

Ce mercato estival promet de grandes surprises. D’autres joueurs marocains pourraient connaître des transferts de leurs côtés. A suivre…