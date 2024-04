Azzedine Ounahi serait-il marseillo-incompatible ?

Après sa non-titularisation face au Paris Saint-Germain ce week-end, Azzedine Ounahi semble ne plus avoir la cote sur la Canebière à Marseille. C’est peut-être même la période la plus rude de sa carrière.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal 2022 en provenance d’Angers, le parcours d’Azzedine Ounahi ressemble, sportivement, à tout sauf à un long fleuve tranquille.

D’abord très peu utilisé par Igor Tudor lors de sa première saison, il a ensuite connu une certaine instabilité, voire un certain manque de régularité, bien qu’ayant eu un certain nombre de minutes de jeu dans les jambes cette saison (1668).

3 entraîneurs pour 3 rôles différents

En début de saison, il a tout d’abord été utilisé en tant qu’ailier gauche dans le 4-4-2 mis en place par Marcelino, poste qui ne lui a absolument pas réussi, puisqu’il n’y a pas été formé, ce qui rend difficile pour lui d’y trouver certains automatismes, et ce malgré une merveille de but inscrit du dehors de la surface en pleine lucarne dans la lucarne lors de la première journée face à Reims.

Ensuite, après le limogeage de l’entraîneur espagnol – ayant raté la qualification en Champions League -, il a eu la pleine confiance dans le système défensif à 3 de Gennaro Gattuso, qui en a fait un maillon essentiel de son milieu de terrain. Mais malgré cette confiance, Ounahi n’y a pas performé, à l’image de toute l’équipe marseillaise qui n’a pas réussi à trouver la synergie nécessaire pour arriver à faire décoller la machine.

Et comme ce serait une hérésie de dire que l’environnement marseillais est stable, surtout quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, ce sera Jean-Louis Gasset, tout juste limogé de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire, qui a ensuite pris les rênes de l’équipe. Lui aussi a essayé d’intégrer Ounahi dans sa rotation, mais il semblerait que plus les matchs défilent, plus celui-ci semble moins enclin à accorder sa confiance au joueur formé à l’Académie Mohammed VI, surtout au vu du retour du grand nombre de blessés que connaît l’Olympique de Marseille au milieu de terrain.

Le retour au premier plan de Kondogbia, Veretout, ou encore Rongier, toujours convalescent, risque de compliquer un peu plus la tâche d’un renouveau au plus haut plan de notre milieu de terrain marocain, à moins qu’il ne se mette au diapason d’ici là.

Bilan famélique…

Ainsi, alors que l’on s’attendait à ce que son passage à l’OM lui serve plus de tremplin que de gouffre pour sa carrière, aujourd’hui, un an et demi après son arrivée, »Nhayla » comme on le nomme ici semble avoir plus stagné qu’autre chose, en témoigne la proportion des matchs qu’il a disputés en tant que titulaire cette saison.

Sur 28 matchs, il a à son actif un bilan famélique de moins de 10 matchs disputés dans leur entièreté. Les statistiques ne sont pas réjouissantes non plus puisqu’il n’a délivré aucune passe décisive, et inscrit seulement deux buts, un comble pour un milieu de terrain censé participer aux phases offensives de son équipe.

Pire, lors des trois derniers matchs du club olympien, ce dernier n’a disputé que 23 petites minutes au total, et le fait qu’il soit resté sur le banc face au PSG est un message fort adressé par son entraîneur. Pas très rassurant pour la suite…