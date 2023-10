Dans cette interview accordée à H24info, l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki commente la position de la diplomatie marocaine sur la guerre qui se déroule sous nos yeux actuellement à Gaza et salue, entre autres, le rôle du royaume, qu’il qualifie d' »Etat important », dans la recherche rapide d’une solution à la crise.

H24info : Comment analysez-vous la position du Royaume du Maroc quant à la situation actuelle à Gaza?

L’ambassadeur de Palestine: Historiquement, le Maroc a toujours soutenu la cause palestinienne. Les décisions les plus importantes de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), seul représentant légitime du peuple palestinien, et des élites palestiniennes ont été prises au Maroc.

Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Qods, a toujours affirmé, dans ses discours et ses derniers messages, que la question palestinienne est une priorité nationale pour le Maroc. Cette position se reflète dans la politique du royaume, du gouvernement, de la diplomatie et des partis politiques marocains.

Quel rôle la diplomatie marocaine pourrait-elle jouer pour parvenir à une solution politique à la crise ?

La diplomatie marocaine, représentée au Caire par le ministre des Affaires étrangères, a dirigé une réunion avec ses homologues arabes. Leur position était claire. Ils ont demandé à la communauté internationale d’intervenir en urgence et cesser les hostilités subies par le peuple palestinien.

C’est ce que nous demandons en tant que Palestiniens et c’est ce que la diplomatie marocaine et les autres pays arabes font pour formuler une position arabe unanime de poids qui puisse amener le Conseil de sécurité à contraindre Israël de cesser le feu et d’arrêter de tuer les innocents palestiniens.

Aujourd’hui, plus de 4.000 Palestiniens ont été tués, 1.500 sont bloqués sous les décombres et 1,1 million sont sommés de quitter Gaza. Le peuple palestinien subit un blocus inédit qui n’a jamais eu lieu dans l’histoire. L’alimentation, l’eau, l’électricité, les médicaments, etc, sont tous interdits. C’est une punition collective et une peine de mort contre les Palestiniens.

Le Maroc est un pays important, que ce soit par sa position géographique et sa démographie ou grâce à ses relations nord-sud avec les Européens et les Africains. Avec toutes ses relations, le Maroc jouera, on l’espère, un rôle majeur dans l’arrêt de l’agression israélienne.

Quelle est votre réaction aux dernières manifestations pro-Palestine du peuple marocain ?

Le peuple marocain est sorti dans d’immenses manifestations en soutien à la Palestine, et en grand nombre par rapport aux autres pays. Le peuple marocain, on l’a vu dimanche dernier, a manifesté dans toutes les villes du royaume. Toutes les forces politiques et les composantes de la société civile et les citoyens marocains ont également protesté contre l’agression israélienne et en faveur de la Palestine.