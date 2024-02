Le sélectionneur national, Walid Regragui, a accordé une grande interview à la chaîne nationale « Arriyadia ». Il est revenu sur plusieurs points, dont les prochaines échéances, notamment les éliminatoires du Mondial 2026 et la CAN 2025 au Maroc.

C’est la première sortie de Walid Regragui après la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Et c’est lors d’une interview accordée à la chaîne nationale Arriyadia que le sélectionneur est revenu sur la débâcle en Côte d’Ivoire, mais aussi sur l’avenir de l’équipe du Maroc et les prochains défis.

“On a commencé les préparations plus de dix jours avant le début de la CAN à San Pedro. Nous avons bénéficié des meilleures conditions possibles. Il y avait des conditions climatiques très difficiles, mais on ne doit pas les prendre comme argument pour notre élimination”, a d’abord expliqué le coach national.

Regragui a souligné l’importance d’encourager les joueurs pour qu’ils retrouvent la confiance nécessaire en vue des prochaines échéances à savoir les éliminatoires du Mondial-2026 et la CAN-2025 au Maroc. Concernant ses choix de joueurs convoqués -certains revenaient de blessures-, il réitère qu’il assume pleinement ses responsabilités sans aucun regret.

Il a également insisté sur la nécessité d’introduire du sang neuf dans l’équipe, tant au niveau du staff technique que des joueurs, en misant sur de jeunes talents pour renforcer l’effectif national. “Nombre de nos jeunes sont aujourd’hui prêts pour défendre nos couleurs nationales”, affirme-t-il.

Le sélectionneur national a également appelé à tirer des leçons de l’élimination en huitièmes de finale de la CAN 2023 et à se tourner vers l’avenir avec détermination. Avec le statut de quatrième mondial, il a admis que l’équipe marocaine faisait face à une énorme pression en raison de sa réputation. « Nous avons abordé cette CAN avec la réputation de quatrième au Mondial, alors chaque équipe cherchait à vaincre l’équipe marocaine. Nous n’avons pas été à la hauteur, peut-être à cause de la pression« , explique tout en soulignant la nécessité d’examiner les problèmes rencontrés afin de les résoudre.

Quant à la partie tactique et technique, Regragui a également abordé les performances du onze national. Il a mis la lumière sur le manque d’efficacité devant les cages adverses. Les Lions de l’Atlas s’étaient en effet créés plusieurs occasions sans pour autant pouvoir les concrétiser. Ce n’est clairement pas un problème qui date d’aujourd’hui, l’équipe nationale est toujours dans sa quête pour trouver un bon « 9« . Il a également évoqué les changements effectués dans la composition de l’équipe pendant la compétition, expliquant qu’ils étaient motivés par le profil de chaque joueur et les exigences de chaque match.

Le sélectionneur national a aussi abordé l’incident avec le joueur de la RD Congo, Chancel Mbemba, et sa suspension, soulignant que c’était peut-être une erreur de timing de sa part.

Regragui a annoncé qu’il entamera une tournée “de prospection” en Europe. Comme annoncé récemment, le tacticien marocain se présentera devant plusieurs joueurs d’origine marocaine. Cependant, “Tout ceux qui veulent porter le maillot national sont les bienvenus, mais on ne va prier personne pour le faire”, tranche le sélectionneur.

Pour conclure, le sélectionneur a fait un clin d’œil aux milliers de supporters des Lions de l’Atlas. “J’espère que les marocains nous pardonneront. Nous l’avons rendu heureux lors de la Coupe du Monde. Et Incha-Allah, nous gagnerons la Coupe d’Afrique 2025 à la maison”.