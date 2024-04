Le Maroc abritera pour la deuxième fois la Coupe d’Afrique des Nations 2024 de Futsal. L’équipe nationale a ainsi hérité du groupe A aux côtés de l’Angola, le Ghana ainsi que la Zambie. Le point sur les Lions de l’Atlas à quelques jours du coup d’envoi de cette compétition continentale.

La CAN 2024 de Futsal se déroulera cette année au Maroc où 8 nations africaines croiseront le fer pour tenter de ramener la coupe à la maison. La compétition aura lieu du 11 au 21 avril 2024 et les matchs se joueront dans les salles omnisports Moulay Abdallah et Ibn Yassine à Rabat.

Il y a tout juste un mois, le 7 mars dernier, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Noureddine Naybet a dévoilé le tirage au sort de la compétition. L’on a ainsi appris que le Maroc loge dans le groupe A avec l’Angola, le Ghana et la Zambie.

A quick reminder on our #AFCONFustal2024 two groups! 🤝 Let’s start our countdown. ⏳ pic.twitter.com/eZrdNfCfYo — CAF (@CAF_Online) April 7, 2024

Le groupe B est, quant à lui, composé de grands noms du football en salle du continent soit, l’Egypte, la Libye. Dans ce même groupe l’on retrouve également la Namibie et la Mauritanie qui feront leurs débuts en CAN cette année.

En attendant le grand jour, les Lions de l’Atlas, avec à leur tête coach Hicham Dguig, poursuivent leur préparation au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora.

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يواصل استعداداته لكأس أفريقيا للأمم Our National Futsal Team continues its preparations for the #𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐬 𝐂𝐀𝐅 𝐅𝐮𝐭𝐬𝐚𝐥 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐂𝐮𝐩 𝐨𝐟 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 – 𝐌𝐨𝐫𝐨𝐜𝐜𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/5BWvnNik8o — Équipe du Maroc (@EnMaroc) April 8, 2024

Ce dimanche, les hommes de Dguig ont eu droit à une nouvelle séance d’une durée d’une heure et vingt minutes qui a connu la présence de tous les membres de l’EN, soit 14 joueurs en plus de deux réservistes.

“Dguig a axé la séance d’entraînement d’aujourd’hui, d’une durée d’une heure et vingt minutes, sur les aspects techniques et tactiques”, affirme un communiqué de la FRMF.

Futsal: voici la liste des joueurs retenus pour la CAN Maroc 2024

“Par ailleurs, le comité d’organisation CAF, de la CAN FUTSAL MAROC 2024, a rendu visite à l’équipe nationale pour mettre les joueurs et le staff technique et administratif au courant des dernières dispositions qui seront prises en compte lors de cette édition”, lit-on sur le site de la fédération.

Le Maroc, champion en titre, affrontera donc l’Angola en match d’ouverture le 11 avril. Les Lions de l’Atlas feront ensuite face aux Black Stars ghanéens le 13 avril et les Chipolopolo zambiens le 15.

5️⃣ days to go before #AFCONFutsal2024 kicks off! Only fitting to take a look back at the best goals from the previous edition. ⚽️ pic.twitter.com/uwFttDR1E3 — CAF (@CAF_Online) April 6, 2024

Pour rappel, seulement les 2 premiers de chaque groupe pourront passer aux étapes suivantes, à savoir les demi-finales. “Les équipes qui composeront le podium de cette édition seront qualifiées pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA qui aura lieu en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre 2024”, explique la CAF.

La sélection marocaine entame donc cette CAN, encore une fois, avec le statut de favorite. Tenant du titre et jouant à domicile devant un public qui répondra présent, les hommes de Dguig seront attendus pour réaliser l’exploit.

Actuellement, les Lions de l’Atlas dominent le classement africain des meilleurs sélections de futsal avec pas moins de 1529 points, loin devant l’Egypte (1115 points) et la Libye (1077 points). Sur le plan mondial, le Maroc se hisse au 8e rang devant l’Ukraine (1468 points) et la France (1413 points).