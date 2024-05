ABA Technology, le spécialiste marocain de l’électronique, va présenter trois innovations dans l’Intelligence Artificielle des Objets au prochain Gitex Africa.

Ce sont des innovations majeures que s’apprête à dévoiler ABA Technology au GITEX AFRICA 2024. En effet, à l’occasion de ce rendez-vous technologique d’envergure, le groupe de Mohamed Benouda va présenter 3 plateformes IA dédiées à la gestion des villes intelligentes, à l’industrie X.0 et à la médecine du futur. Ces trois innovations sont respectivement portées par 3 startups du groupe : Nextor pour la plateforme de gestion de villes intelligentes, Hardiot pour celle dédiée à l’industrie X.0 et Mediot pour la médecine du futur.

“Contrairement aux généralistes, ces plateformes spécialisées par secteur d’activité (…) capitalisent sur le processus métier pour une réponse technologique adaptée, sur mesure et compétitive”, indique le communiqué d’ABA Technology. La source souligne également que ces plateformes sont dotées d’algorithmes, de capteurs et d’une capacité d’analyse. Selon ABA Technology, “ces plateformes ouvrent la voie à une gestion plus efficace, durable et personnalisée de villes, des industries, de la santé humaine et du bien-être”. Quoique distinctes, ces trois plateformes disposent de l’IA, la fusion technologique et un Cloud privé pour la souveraineté des données.

Entre avancées et valeur ajoutée

Concernant la plateforme de gestion de ville gérée par la filiale Nextor, elle est identifiée sous l’appellation “DakAI“ et est dédiée à la surveillance intelligente des territoires. Ce qui inclut la gestion urbaine et la sécurité publique.

Quant à la plateforme dédiée à l’industrie X.0, elle est portée par Hardiot et est dénommée “Digindustry X.0“. Grâce à une redéfinition des processus industriels, cette innovation améliorera le processus opérationnel, l’excellence industrielle, la sécurité des travailleurs, la consommation énergétique et l’impact environnemental.

Concernant “DigiHealth“, la troisième de ces innovations, elle est développée par “Mediot“ et permettra à des dispositifs ou équipements médicaux connectés de collecter et d’échanger des données ; et facilitera surtout des prises de décisions intelligentes en temps réel pour sauver plus de vies.

Ces innovations annoncées, en même temps qu’elles démontrent les avancées du groupe ABA Technology, vont certainement apporter une valeur ajoutée à l’ensemble du tissu socio-économique marocain. A noter que le Gitex Africa, désigné comme le rendez-vous technologique par excellence des startups et PME innovantes, aura lieu du 29 au 31 mai prochain à Marrakech.