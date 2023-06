Deux conventions visant à accompagner les start-ups et créer des écoles numériques ont été signées, vendredi à Marrakech, en marge de la première édition du « GITEX Africa », le plus grand salon de la technologie et des startups en Afrique.

La première convention conclue entre le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et Technopark, vise à renforcer les capacités de Technopark pour fournir un accompagnement de meilleure qualité aux startups et les aider à intégrer les marchés nationaux et internationaux.

Elle ambitionne en outre de renforcer la recherche et développement dans le domaine de l’entrepreneuriat innovant et de l’économie numérique en vue de consolider l’esprit de l’innovation dans les entreprises et développer les spécialités en technologie.

La deuxième convention a été signée entre le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et YouCode, pour la création d’autres écoles spécialisées en programmation et codage numérique au profit des jeunes des différentes régions du Maroc.

Portant sur la période 2023-2026, cette convention va permettre de contribuer au développement des métiers du numérique et renforcer le réseau d’entreprises actives dans le secteur du numérique à travers le Royaume.

Ainsi, 50 jeunes lauréat(e)s vont être diplômés de ces écoles YouCode dans chaque promotion et un espace sera mis en place pour accompagner les jeunes qui veulent lancer leur propre projet ou des startups dans le numérique.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de signature, la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour, a relevé que ces deux conventions s’inscrivent dans le cadre de la vision de SM le Roi Mohammed VI qui appelle à encourager les investissements et à créer de l’emploi pour les jeunes surtout dans les métiers des nouvelles technologies.

Pour sa part, la directrice générale de Technopark, Lamiae Benmakhlouf, a indiqué que la première convention est portée par une ambition commune d’étoffer les programmes d’accompagnement des start-ups et de les doter de tous les moyens pour réussir.

Il s’agit de fournir des programmes de renforcement des capacités des start-ups à adresser les besoins du marché, à accéder à la commande privée et publique, à réussir leur levée de fonds auprès de bailleurs de fonds nationaux et internationaux et à accélérer leur développement à l’international.

Portée par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, cette rencontre réunit, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges riches et fructueux entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, « GITEX Africa » est une initiative de « GITEX GLOBAL » à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des startups, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale pour cette première édition au Maroc, retraçant son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.